PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası

TFF tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratların disiplin talimatına aykırı bulunduğu belirtildi. Bu gerekçeler doğrultusunda sarı-lacivertli kulübe toplam 940 bin lira para cezası verildi.

SAMSUNSPOR'A 500 BİN LİRA CEZA

Aynı müsabakaya ilişkin alınan kararlarda Samsunspor da yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Karadeniz temsilcisine 500 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Böylece karşılaşmaya dair kulüplerle ilgili disiplin süreci tamamlanmış oldu.

MAKOUMBOU'YA İKİ MAÇ MEN CEZASI

PFDK kararlarında bireysel yaptırım da dikkat çekti. Samsunspor'un Kongolu futbolcusu Antoine Makoumbou, Fenerbahçe karşılaşmasında yaptığı ciddi faul nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası aldı. Kurul, söz konusu pozisyonun sportmenliğe aykırı olduğuna hükmetti.