PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı. Kurul, 6 Ocak tarihinde oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye 940 bin lira para cezası uygulanmasına hükmetti. Ayrıca Galatasaray'a da Trabzonspor maçında taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira ceza verildi.
TFF tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmada taraftarların neden olduğu saha olayları ile çirkin ve kötü tezahüratların disiplin talimatına aykırı bulunduğu belirtildi. Bu gerekçeler doğrultusunda sarı-lacivertli kulübe toplam 940 bin lira para cezası verildi.
SAMSUNSPOR'A 500 BİN LİRA CEZA
Aynı müsabakaya ilişkin alınan kararlarda Samsunspor da yer aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, taraftarların çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Karadeniz temsilcisine 500 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Böylece karşılaşmaya dair kulüplerle ilgili disiplin süreci tamamlanmış oldu.
MAKOUMBOU'YA İKİ MAÇ MEN CEZASI
PFDK kararlarında bireysel yaptırım da dikkat çekti. Samsunspor'un Kongolu futbolcusu Antoine Makoumbou, Fenerbahçe karşılaşmasında yaptığı ciddi faul nedeniyle iki resmi müsabakadan men cezası aldı. Kurul, söz konusu pozisyonun sportmenliğe aykırı olduğuna hükmetti.
GALATASARAY'A DA PARA CEZASI UYGULANDI
Disiplin Kurulu'nun açıkladığı kararlar kapsamında Galatasaray da ceza alan kulüpler arasında yer aldı. PFDK, 5 Ocak'ta Trabzonspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasında taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe 220 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.