Fethiyespor-Galatasaray maçında taraftar tribünden düştü: Hayati tehlikesi var!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu akşam oynanan Fethiyespor-Galatasaray maçı öncesinde bir taraftar tribünden düşerek ağır yaralandı. Hızla hastaneye kaldırılan Fethiyesporlu taraftarın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Fethiyespor-Galatasaray maçında taraftar tribünden düştü: Hayati tehlikesi var!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Fethiye'de oynanan müsabakaya iki takımın da taraftarı yoğun ilgi gösterirken, maçın başlamasına 5 dakika kala kale arkası tribününde bulunan Fethiyesporlu bir taraftar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek tribünden aşağıya düştü.

Türkiye Kupası maçı öncesi bir taraftar tribünden düştü

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Hızla sahaya giren sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan taraftarı ambulansla hastaneye kaldırdı. Taraftarın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

