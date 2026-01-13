Fethiyespor-Galatasaray maçında taraftar tribünden düştü: Hayati tehlikesi var!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında Fethiyespor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Fethiye'de oynanan müsabakaya iki takımın da taraftarı yoğun ilgi gösterirken, maçın başlamasına 5 dakika kala kale arkası tribününde bulunan Fethiyesporlu bir taraftar, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek tribünden aşağıya düştü.

