Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi taraftarlar arasında gerginlik!

Derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı!

Stadyum çevresinde karşılaşan iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tarafların birbirlerine taş ve meşale attığı görüldü.

OLAYLAR ÜÇ FARKLI NOKTADA YAŞANDI

Benzer olaylar stadyum çevresinde üç farklı noktada meydana geldi. Polis ekipleri, gerilimi kontrol altına almak ve olayların büyümesini engellemek için geniş güvenlik önlemleri aldı.