Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesi taraftarlar arasında gerginlik!
Turkcell Süper Kupa Final maçı öncesinde Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarları arasında olaylar çıktı. İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde yaşanan gerginlikte taş ve meşale kullanıldı.
Stadyum çevresinde karşılaşan iki takım taraftarları arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tarafların birbirlerine taş ve meşale attığı görüldü.
OLAYLAR ÜÇ FARKLI NOKTADA YAŞANDI
Benzer olaylar stadyum çevresinde üç farklı noktada meydana geldi. Polis ekipleri, gerilimi kontrol altına almak ve olayların büyümesini engellemek için geniş güvenlik önlemleri aldı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
Derbi öncesinde tansiyonun yükselmesi üzerine stadyum çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.