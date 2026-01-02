PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor Anthony Musaba ile yollarını ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için serbest kalma maddesindeki ücreti ödediği Anthony Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiği duyurdu.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki ilk isim olan Anthony Musaba, Samsunspor'dan ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekip, Hollandalı futbolcuyu TFF listesinden çıkardı.

Sarı lacivertlilerin anlaşmayı kısa süre içerisinde açıklayarak transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.

