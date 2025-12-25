PODCAST CANLI YAYIN

Bahis soruşturmasında yeni perde! 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında yeni sevkleri duyurdu. Federasyon, bahis oynadığı tespit edilen toplam 30 gözlemciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Bahis soruşturmasında yeni perde! 30 gözlemci PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturmasına ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Federasyon, futbol müsabakalarına yönelik bahis oynadığı tespit edilen toplam 30 gözlemcinin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini duyurdu.

TFF'nin açıklamasına göre disipline gönderilen isimlerin 5'i üst klasman, 25'i ise klasman gözlemcisi konumunda bulunuyor. Söz konusu gözlemcilerin, futbol müsabakalarına ilişkin bahis faaliyetlerine karıştıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildikleri belirtildi.

PFDK'ye sevk edilen gözlemciler şöyle:

Üst klasman: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akkın, Mücahit Tatar, Sabit Hacıömeroğlu, Yılmaz Kalk

Klasman: Ahmet Tepe, Ahmet Eşref Sarı, Atıf Eynallı, Aykut Demiran, Baki Yiğit, Barış Yüksektepe, Can Köse, Düzgün Murat Zincidi, Faruk Utku Yılmaz, Hakan Akmısır, Hasan Hüseyin Yıdırım, İlker Karaciğer, İlker Güneş, Kaan Akın Öz, Kerem Yükünç, Koray Tan, Levent Aktan, Mehmet Çevirgen, Metin Cebeci, Murat Yenice, Mustafa Bıçakcı, Mustafa Kaygısız, Özmen Atalay, Turan Merdin, Yusuf Yaratıcı

