Kocaelispor - Erzurumspor maçında 'Vicdan Buluşması'na çağrı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Kocaelispor'un sahasında Erzurumspor'u konuk ettiği mücadele öncesinde takımlar, 1 Ocak'ta Gazze için yapılacak 'Vicdan Buluşması'na çağrı pankartıyla sahaya çıktı. İşte o anlar...
FİLİSTİN YALNIZ DEĞİLDİR
Pankartta, "Filistin yalnız değildir!" mesajı yer alırken, taraftarlar 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata'da gerçekleşecek buluşmaya davet edildi.