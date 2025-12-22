Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. grup maçları programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. Fenerbahçe'nin Beyoğlu Y. Çarşı Spor F. A.Ş ile deplasmanda karşılaşacağı randevunun stadı ise ileri bir tarihte duyurulacak.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, oynanacak karşılaşmaların fikstürünü açıkladı.
İşte program
13 OCAK 2026 SALI
13:00 | Corendon Alanyaspor – Misirli.com Tr. F. Karagümrük | Alanya Oba Stadyumu
15:30 | RAMS Başakşehir FK – Boluspor | Başakşehir Fatih Terim
18:00 | Gaziantep FK A.Ş. – Kocaelispor | Gaziantep Stadyumu
20:30 | Fethiyespor – Galatasaray A.Ş. | Fethiye İlçe
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA
13:00 | Aliağa Futbol A.Ş. – Samsunspor A.Ş. | Aliağa Atatürk Stadı
15:30 | Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği | Corendon Airlines Park Antalya
18:00 | İstanbulspor A.Ş. – Trabzonspor A.Ş. | Esenyurt Necmi Kadıoğlu
20:30 | Beyoğlu Y. Çarşı Spor F. A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. | —
15 OCAK 2026 PERŞEMBE
13:00 | Erzurumspor FK – Çaykur Rizespor A.Ş. | Erzurum Kazım Karabekir
15:30 | İkas Eyüpspor – Alagöz Holding Iğdır FK | —
18:00 | Sipay Bodrum FK – Tümosan Konyaspor | Bodrum İlçe Stadyumu
20:30 | Beşiktaş A.Ş. – Emre G. İnş. A. Keçiörengücü | Beşiktaş Park