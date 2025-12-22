PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. grup maçları programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. Fenerbahçe'nin Beyoğlu Y. Çarşı Spor F. A.Ş ile deplasmanda karşılaşacağı randevunun stadı ise ileri bir tarihte duyurulacak.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, oynanacak karşılaşmaların fikstürünü açıkladı.

İşte program

13 OCAK 2026 SALI

13:00 | Corendon Alanyaspor – Misirli.com Tr. F. Karagümrük | Alanya Oba Stadyumu

15:30 | RAMS Başakşehir FK – Boluspor | Başakşehir Fatih Terim

18:00 | Gaziantep FK A.Ş. – Kocaelispor | Gaziantep Stadyumu

20:30 | Fethiyespor – Galatasaray A.Ş. | Fethiye İlçe

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA

13:00 | Aliağa Futbol A.Ş. – Samsunspor A.Ş. | Aliağa Atatürk Stadı

15:30 | Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği | Corendon Airlines Park Antalya

18:00 | İstanbulspor A.Ş. – Trabzonspor A.Ş. | Esenyurt Necmi Kadıoğlu

20:30 | Beyoğlu Y. Çarşı Spor F. A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. | —

15 OCAK 2026 PERŞEMBE

13:00 | Erzurumspor FK – Çaykur Rizespor A.Ş. | Erzurum Kazım Karabekir

15:30 | İkas Eyüpspor – Alagöz Holding Iğdır FK | —

18:00 | Sipay Bodrum FK – Tümosan Konyaspor | Bodrum İlçe Stadyumu

20:30 | Beşiktaş A.Ş. – Emre G. İnş. A. Keçiörengücü | Beşiktaş Park

