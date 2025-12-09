PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! TFF'nin bahis soruşturmasında 22 hakem daha PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında 22 hakemin daha bugünden itibaren PFDK'ya sevk edildiğini bildirdi. Sevklerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca yapıldığı ve hakemlerin bahis oynadığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! TFF'nin bahis soruşturmasında 22 hakem daha PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında 22 hakemin daha bugünden itibaren PFDK'ya sevk edildiğini bildirdi.

BAHİS OYNADILAR

Sevklerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca yapıldığı ve hakemlerin bahis oynadığı ifade edildi.

İŞTE BAHİS OYNAYAN 22 HAKEM

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28.10.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde Federasyonumuza yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KARAATAY'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hakem (AA)Hakem (AA)

2- Klasman Yardımcı Hakemi BARIŞ SUN'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Klasman Hakemi BEDİRHAN YİĞİTBAŞ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Klasman Yardımcı Hakemi BERKAY SALMAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Klasman Hakemi CİHAN ÖLMEZ'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Üst Klasman Yardımcı Hakemi DENİZ CANER ÖZARAL'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Klasman Yardımcı Hakemi FAİK SANCAKTUTAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Klasman Yardımcı Hakemi FATİH GEMİCİ'nin futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- Üst Klasman Hakemi FEVZİ ERDEM ALBAŞ'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- Klasman Hakemi FURKAN ARIOĞUL'un futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Furkan Aksuoğlu (Sosyal medya)Furkan Aksuoğlu (Sosyal medya)

11- Üst Klasman Hakemi FURKAN AKSUOĞLU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- Klasman Hakemi HAKAN ERGİN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- Klasman Hakemi HALİL İBRAHİM BALSATAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- Klasman Hakemi KEMAL DİZDAR'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- Klasman Yardımcı Hakemi MEHMET ÖZGÜR İŞBİLEN'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- Üst Klasman Yardımcı Hakemi MUSTAFA GÜÇER'in futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- Klasman Yardımcı Hakemi OSMAN OĞURLU'nun futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- Klasman Yardımcı Hakemi ÖMER FARUK SAĞIR'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- Klasman Hakemi TOLGA AKBABA'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- Klasman Hakemi TOLGA TUNA'nın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- Klasman Yardımcı Hakemi YASİN MERT KARAHAN'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- Klasman Yardımcı Hakemi YİĞİT ÇAM'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
YPG'ye müzakere için verilen süre doluyor! Harekat seçeneği masada | "Terörsüz Bölge"ye Abdi-İsrail sabotajı
CHP'de demokrasi rafa kalktı! "Ekrem" diyen disipline sevk edildi: İhraç furyasında sıra Kılıçdaroğlu'nda mı?
Takas Bank
Futbolda bahis soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı!
Adli emanette yeni dönem: "Banka sistemi" geliyor! | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Ülke genelinde teftiş başladı
CHP'nin çağ dışı belediyeciliği İzmir'den sonra Manisa'yı da kurutuyor
Türk Telekom
Fenerbahçe'den dünya yıldızları için flaş hamle!
CHP'li ABB'nin su faturası oyunu Sayıştay raporunda!
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray'ın yıldızları o formaya aday
CHP'li belediyeler maaş krizine teslim! İzmir Büyükşehir'in ardından Buca'da da işçiler greve gidiyor
D&R E-Ticaret
Futbolda bahis soruşturmasında 20 şüpheli tutuklandı! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı da listede
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü
Kar soğuğu hızlandı: İstanbul o tarihte beyaz gelinliğini giyecek! 4 il risk haritasında
Uygun fiyatlı et için dev tesis: Yıllık 4 bin 500 ton et üretimi
TFF 2. Lig'de büyük skandal: Kulüp başkanları beraberlik için anlaşmış | "Maç top çevirme şeklinde geçti"
Diploma davasında İmamoğlu'nu terleten "dilekçe" sorusu! "Durumum yok" dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Emina Jahoviç'ten Mustafa Sandal'a yeni dava: Nafakayı aksatıyor
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz