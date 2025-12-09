Son dakika! TFF'nin bahis soruşturmasında 22 hakem daha PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu bahis soruşturması kapsamında 22 hakemin daha bugünden itibaren PFDK'ya sevk edildiğini bildirdi.

BAHİS OYNADILAR



Sevklerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca yapıldığı ve hakemlerin bahis oynadığı ifade edildi.



İŞTE BAHİS OYNAYAN 22 HAKEM



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında 28.10.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 152 hakem haricinde Federasyonumuza yeni gelen belgeler doğrultusunda yapılan ilave soruşturma kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

1- Klasman Yardımcı Hakemi AHMET KARAATAY'ın futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.