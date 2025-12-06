Rafa Silva için karar Sergen Yalçın'da!

Beşiktaş'ta uzun süren krizin ardından takımla birlikte antrenmanlara başlayan Rafa Silva'nın kadro durumu net değil.



TOP SERGEN YALÇIN'DA



Portekizli yıldız için karar teknik direktör Sergen Yalçın'da olacak. Portekizli futbolcunun, lig ve kupa maçlarında forma giyip giymeyeceği netleşmedi.



TOPLANTIDA KARAR VERİLCEK



Sergen Yalçın'ın teknik ekibiyle bir toplantı yaparak Portekizli yıldız için son kararını vereceği ifade edildi.