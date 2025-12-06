Leroy Sane Almanya'da manşetlerde!
Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği etkileyici performansla maça damga vuran Alman yıldız, ülkesinin spor basınında da geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Rams Park'ta konuk ettiği ligin formda ekiplerinden Samsunspor'u 3-2 mağlup ederken, gecenin yıldızlarından biri yine Leroy Sane oldu.
EUROSPORT: "GALATASARAY'IN GALİBİYETİNDE PARLADI"
"Alman Milli Takımı'nın yıldızı Leroy Sane, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetinde parladı. 29 yaşındaki oyuncu iki gole direkt katkı yaparak etkileyici formunu sürdürdü."
GOAL ALMANYA: "SÜPER SOLO DAHİL!"
"Süper solo dahil! Derbideki golünün ardından Sane, bir sonraki önemli maçta da sahne aldı. Galatasaray onun sayesinde galibiyete ulaştı."
SKY ALMANYA: "FORMUNU SÜRDÜRÜYOR"
"Milli oyuncu Leroy Sane, Galatasaray İstanbul'da formunu sürdürüyor. Derbideki golünün ardından bu kez sol ayağıyla isabetli bir vuruşla (8. dakika) gol sevincini yaşadı. Ardından Osimhen'e ikinci golü hazırladı."