Leroy Sane Almanya'da manşetlerde!

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Rams Park'ta konuk ettiği ligin formda ekiplerinden Samsunspor'u 3-2 mağlup ederken, gecenin yıldızlarından biri yine Leroy Sane oldu.



EUROSPORT: "GALATASARAY'IN GALİBİYETİNDE PARLADI"



"Alman Milli Takımı'nın yıldızı Leroy Sane, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetinde parladı. 29 yaşındaki oyuncu iki gole direkt katkı yaparak etkileyici formunu sürdürdü."



GOAL ALMANYA: "SÜPER SOLO DAHİL!"



"Süper solo dahil! Derbideki golünün ardından Sane, bir sonraki önemli maçta da sahne aldı. Galatasaray onun sayesinde galibiyete ulaştı."

SKY ALMANYA: "FORMUNU SÜRDÜRÜYOR"



"Milli oyuncu Leroy Sane, Galatasaray İstanbul'da formunu sürdürüyor. Derbideki golünün ardından bu kez sol ayağıyla isabetli bir vuruşla (8. dakika) gol sevincini yaşadı. Ardından Osimhen'e ikinci golü hazırladı."