PODCAST CANLI YAYIN

Leroy Sane Almanya'da manşetlerde!

Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği etkileyici performansla maça damga vuran Alman yıldız, ülkesinin spor basınında da geniş yankı uyandırdı.

Giriş Tarihi:
Leroy Sane Almanya'da manşetlerde!

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Rams Park'ta konuk ettiği ligin formda ekiplerinden Samsunspor'u 3-2 mağlup ederken, gecenin yıldızlarından biri yine Leroy Sane oldu.

Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği etkileyici performansla maça damga vuran Alman yıldız, ülkesinin spor basınında da geniş yankı uyandırdı.


EUROSPORT: "GALATASARAY'IN GALİBİYETİNDE PARLADI"

"Alman Milli Takımı'nın yıldızı Leroy Sane, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetinde parladı. 29 yaşındaki oyuncu iki gole direkt katkı yaparak etkileyici formunu sürdürdü."

GOAL ALMANYA: "SÜPER SOLO DAHİL!"

"Süper solo dahil! Derbideki golünün ardından Sane, bir sonraki önemli maçta da sahne aldı. Galatasaray onun sayesinde galibiyete ulaştı."

SKY ALMANYA: "FORMUNU SÜRDÜRÜYOR"

"Milli oyuncu Leroy Sane, Galatasaray İstanbul'da formunu sürdürüyor. Derbideki golünün ardından bu kez sol ayağıyla isabetli bir vuruşla (8. dakika) gol sevincini yaşadı. Ardından Osimhen'e ikinci golü hazırladı."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Osmaniye'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? "İkiz kardeş" iddiası... Soygun tarihinin sırrı
Ekosistem'in ucu İYİ Parti'ye mi uzanacak? "Müsavat Dervişoğlu sussa da Meral Akşener konuşmalı"
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Fenerbahçe'den Sörloth hamlesi!
İstanbul Erkek Lisesi’nde "kız" kavgası! Aileler ayakta
8 il için kırmızı alarm! Karla karışık fırtına yolda: Çat kapı gelecek
Spor yazarları Galatasaray-Samsunspor maçını değerlendirdi
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı