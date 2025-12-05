PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF'nin Yasin Kol kararına tepki gösterdi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan TFF'ye ret!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 5 Aralık Cuma günüyapılacak Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimine katılmayacaklarını belirtti.

Kavukcu, kulübün Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"SABRIMIZ DA GÜVENİMİZ DE BİTMİŞTİR"

Kimsenin artık susmalarını ve geri durmalarını beklememesi gerektiğini belirten Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada, bizi ince ince değil gayet bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescillenmesidir. Bu bize şunu gösteriyor; geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz. Ben bundan 2 hafta önce 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanına güveniyoruz.' dedim ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tutanlara güvenelim demiştik ama gördük ki onlar bu güveni hak etmiyorlarmış. Bugün bir milattır. Artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir." ifadelerini kullandı.



"TFF'NİN DAVETİNE KATILMAYACAĞIZ!"

Galatasaray taraftarına seslenen Abdullah Kavukcu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Galatasaray sahada kazanmayı sürdürecek, biz ise Galatasaray'ın hakkını gasp edenlerle mücadelede tek bir geri adım atmayacağız. Şunu herkes bilsin ki Galatasaray unutmaz. Futbolda adaletin terazisinin ayarını bozanlar, yarın bozdukları o terazide kendilerinin de tartılacağını unutmasınlar. Tüm bu gerekçelerle TFF'nin yarınki davetine katılmayacağımızı buradan kamuoyuyla paylaşmak isterim."

