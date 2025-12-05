Galatasaray'dan TFF'ye ret!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, 5 Aralık Cuma günüyapılacak Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimine katılmayacaklarını belirtti.



Kavukcu, kulübün Youtube kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



"SABRIMIZ DA GÜVENİMİZ DE BİTMİŞTİR"



Kimsenin artık susmalarını ve geri durmalarını beklememesi gerektiğini belirten Kavukcu, "İyi niyetimizle geldiğimiz noktada, bizi ince ince değil gayet bariz bir şekilde doğrayan Yasin Kol'a adeta ödül gibi maç verdiler. Bu Galatasaray'a karşı gösterilen düşmanlığın tescillenmesidir. Bu bize şunu gösteriyor; geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezon da Galatasaray düşmanlarına karşı tek başımıza mücadele vereceğiz. Ben bundan 2 hafta önce 'Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanına güveniyoruz.' dedim ancak özellikle son 2 haftada yaptıklarıyla sağ olsunlar hepimize gerçek yüzlerini gösterdiler. Futbolda adalet terazisini tutanlara güvenelim demiştik ama gördük ki onlar bu güveni hak etmiyorlarmış. Bugün bir milattır. Artık sabrımız da güvenimiz de bitmiştir." ifadelerini kullandı.