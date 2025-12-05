PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'a Jakobs'tan kötü haber!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs'un adalesinde yırtık olduğu tespit edildi. Senegalli futbolcu, iki hafta formasından uzak kalacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu.

Senegalli futbolcunun adalesinde yırtık tespit edildi. Jakobs, sakatlığının ardından iki hafta daha forma giyemeyecek.



Jakobs, Samsunspor maçıyla birlikte Monaco ve Antalyaspor karşılaşmalarını kaçıracak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jakobs'un yokluğunda ligde yeniden Kazımcan Karataş'a forma verecek. Başarılı teknik adam, adı UEFA listesinde yer almayan Kazımcan yerine Monaco maçı için alternatif arayışlara başladı.

