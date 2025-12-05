Galatasaray'a Jakobs'tan kötü haber!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un son durumu belli oldu.



Senegalli futbolcunun adalesinde yırtık tespit edildi. Jakobs, sakatlığının ardından iki hafta daha forma giyemeyecek.