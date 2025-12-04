Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK), Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek isimleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde, 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
|Tarih / Saat
|Maç
|Hakem
|05 Aralık 2025 Cuma – 20.00
|Galatasaray – Samsunspor
|Mehmet Türkmen
|06 Aralık 2025 Cumartesi – 14.30
|ikas Eyüpspor – Zecorner Kayserispor
|Yasin Kol
|06 Aralık 2025 Cumartesi – 17.00
|TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor
|Ümit Öztürk
|06 Aralık 2025 Cumartesi – 20.00
|RAMS Başakşehir – Fenerbahçe
|Adnan Deniz Kayatepe
|07 Aralık 2025 Pazar – 14.30
|Gençlerbirliği – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
|Ali Yılmaz
|07 Aralık 2025 Pazar – 17.00
|Kocaelispor – Kasımpaşa
|Ali Şansalan
|07 Aralık 2025 Pazar – 20.00
|Göztepe – Trabzonspor
|Atilla Karaoğlan
|08 Aralık 2025 Pazartesi – 20.00
|Beşiktaş – Gaziantep FK
|Kadir Sağlam
|08 Aralık 2025 Pazartesi – 20.00
|Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor
|Oğuzhan Çakır