Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK), Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek isimleri duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde, 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Tarih / Saat Maç Hakem
05 Aralık 2025 Cuma – 20.00 Galatasaray – Samsunspor Mehmet Türkmen
06 Aralık 2025 Cumartesi – 14.30 ikas Eyüpspor – Zecorner Kayserispor Yasin Kol
06 Aralık 2025 Cumartesi – 17.00 TÜMOSAN Konyaspor – Çaykur Rizespor Ümit Öztürk
06 Aralık 2025 Cumartesi – 20.00 RAMS Başakşehir – Fenerbahçe Adnan Deniz Kayatepe
07 Aralık 2025 Pazar – 14.30 Gençlerbirliği – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Ali Yılmaz
07 Aralık 2025 Pazar – 17.00 Kocaelispor – Kasımpaşa Ali Şansalan
07 Aralık 2025 Pazar – 20.00 Göztepe – Trabzonspor Atilla Karaoğlan
08 Aralık 2025 Pazartesi – 20.00 Beşiktaş – Gaziantep FK Kadir Sağlam
08 Aralık 2025 Pazartesi – 20.00 Corendon Alanyaspor – Hesap.com Antalyaspor Oğuzhan Çakır
Fenerbahçe'de transfer için kader haftası! İki bomba birden

