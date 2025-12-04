PODCAST CANLI YAYIN

Everton Cebolinha kimdir? Flamengo'nun yıldızı Kartal'a mı geliyor?

Beşiktaş, Ocak transfer dönemine hızlı ve iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların radarına takılan son isim ise Güney Amerika’nın parlayan yıldızlarından Everton Cebolinha. Flamengo formasıyla sergilediği performansla Brezilya basınında manşetlerden düşmeyen tecrübeli kanat oyuncusu hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Peki Everton Cebolinha kimdir, Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Everton Cebolinha kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Everton Cebolinha kimdir?

Beşiktaş, Ocak transfer dönemine güçlü bir giriş yapmanın hazırlığını yaparken gündeme gelen son isim Güney Amerika'nın dikkat çeken yıldızlarından Everton Cebolinha oldu. Flamengo'daki performansıyla siyah-beyazlı taraftarların da radarına girdi. Kariyeri, yaşı, oynadığı takımlar ve güncel transfer durumu ise merak konusu. İşte hakkında merak edilenler...

Everton Cebolinha kimdir?

Tam adıyla Everton Sousa Soares, 22 Mart 1996'da Brezilya'nın Maracanaú kentinde dünyaya geldi. 1.74 boyundaki sol kanat oyuncusu, zaman zaman sağ kanat ve forvet mevkilerinde de görev yapabiliyor. Sürati, dripling yeteneği ve bire birdeki başarısı ile dikkat çeken Everton, "Cebolinha" lakabıyla tanınıyor.

Hangi takımlarda oynadı?

Futbola Fortaleza altyapısında başlayan Everton, 2012'de Grêmio'ya kiralık olarak transfer edildi ve bir yıl sonra kalıcı sözleşme imzaladı. 2014'te A takıma yükseldi ve aynı yıl profesyonel kariyerine adım attı. Grêmio formasıyla geçirdiği 6 sezon boyunca 208 maça çıkıp 51 gol attı. 2016'da Copa do Brasil, 2017'de ise Copa Libertadores şampiyonlukları yaşadı. Özellikle 2018 sonrası dönemde takımın hücum yükünü taşıyan ana oyunculardan biri haline geldi.

Everton, 2020 yazında Avrupa'ya adım attı. Portekiz temsilcisi Benfica, onun için 14 milyon euro bonservis ödeyerek beş yıllık sözleşme imzaladı. Ancak oyuncu burada istikrar sağlamakta zorlandı. 59 maçta 10 gol atarak sınırlı katkı sağladı ve iki sezonun ardından Brezilya'ya dönüş kararı aldı.

Haziran 2022'de Flamengo ile sözleşme imzalayan Everton Cebolinha, hala bu kulübün oyuncusu. Flamengo formasıyla bugüne kadar 111 maçta 13 gol attı. 2025 sezonunda ise 37 resmi maçta 4 gol – 4 asist ile katkı sağladı.

Milli Takım kariyeri nasıl?

Everton, 2018 yılında Brezilya A Milli Takımı'na çağrıldı ve asıl çıkışını 2019 Copa América'da yaptı. Turnuvada attığı 3 golle gol kralı oldu ve Brezilya'nın şampiyonluk zaferine damga vurdu. Finalde Peru'ya karşı gol atan Everton, "Maçın Adamı" seçildi. Bu başarı, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti ve Benfica transferine zemin hazırladı.

Everton Cebolinha Beşiktaş'a mı transfer olacak?

Brezilya basınının haberine göre Beşiktaş, sol kanat bölgesi için Flamengo'nun Brezilyalı oyuncusu Everton Cebolinha'yı listesine ekledi. Gelişmeler netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

Beşiktaş ocakta kadroyu güçlendirecek!

