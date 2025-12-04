(sosyal medya) Everton, 2020 yazında Avrupa'ya adım attı. Portekiz temsilcisi Benfica, onun için 14 milyon euro bonservis ödeyerek beş yıllık sözleşme imzaladı. Ancak oyuncu burada istikrar sağlamakta zorlandı. 59 maçta 10 gol atarak sınırlı katkı sağladı ve iki sezonun ardından Brezilya'ya dönüş kararı aldı.

(sosyal medya) Haziran 2022'de Flamengo ile sözleşme imzalayan Everton Cebolinha, hala bu kulübün oyuncusu. Flamengo formasıyla bugüne kadar 111 maçta 13 gol attı. 2025 sezonunda ise 37 resmi maçta 4 gol – 4 asist ile katkı sağladı.