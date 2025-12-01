Tedesco Galatasaray'ın beklerine odaklandı!
Domenico Tedesco'nun, Galatasaray'ın bek zaaflarını hedef alarak derbi stratejisini kanat oyunları üzerine kurduğu öğrenildi. Semedo–Nene ve Levent–Kerem ikilileriyle Aslan'ın savunma geçişlerindeki aksaklıklar değerlendirilecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın bek bölgesinde yaşadığı sorunları yakından analiz ederek derbi stratejisini büyük ölçüde kanat organizasyonları üzerine kurdu.
İtalyan teknik adam, rakibinin özellikle savunma geçişlerinde yaşadığı aksaklıklardan yararlanmayı hedefliyor.
İKİ KİLİT İKİLİ ÖNE ÇIKIYOR
Tedesco'nun planında iki kilit ikili öne çıkıyor: Sağ kanatta Semedo– Nene, sol kanatta ise Levent–Kerem uyumu.
Bu dörtlünün hem hücum genişliğini artırması hem de Galatasaray'ın beklerine sürekli baskı kurarak hataya zorlaması bekleniyor.
"RAKİBİ KENARLARDAN YIKACAĞIZ"
Takım içi toplantılarda oyuncularına "Rakibi kenarlardan yıkacağız" mesajı verdiği öğrenilen Tedesco, yüksek tempo ve hızlı kanat geçişleriyle derbinin kontrolünü ele almayı amaçlıyor.