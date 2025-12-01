PODCAST CANLI YAYIN

Tedesco Galatasaray'ın beklerine odaklandı!

Domenico Tedesco'nun, Galatasaray'ın bek zaaflarını hedef alarak derbi stratejisini kanat oyunları üzerine kurduğu öğrenildi. Semedo–Nene ve Levent–Kerem ikilileriyle Aslan'ın savunma geçişlerindeki aksaklıklar değerlendirilecek.

Giriş Tarihi:
Tedesco Galatasaray'ın beklerine odaklandı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ın bek bölgesinde yaşadığı sorunları yakından analiz ederek derbi stratejisini büyük ölçüde kanat organizasyonları üzerine kurdu.

İtalyan teknik adam, rakibinin özellikle savunma geçişlerinde yaşadığı aksaklıklardan yararlanmayı hedefliyor.

İKİ KİLİT İKİLİ ÖNE ÇIKIYOR

Tedesco'nun planında iki kilit ikili öne çıkıyor: Sağ kanatta Semedo– Nene, sol kanatta ise Levent–Kerem uyumu.

Bu dörtlünün hem hücum genişliğini artırması hem de Galatasaray'ın beklerine sürekli baskı kurarak hataya zorlaması bekleniyor.



"RAKİBİ KENARLARDAN YIKACAĞIZ"

Takım içi toplantılarda oyuncularına "Rakibi kenarlardan yıkacağız" mesajı verdiği öğrenilen Tedesco, yüksek tempo ve hızlı kanat geçişleriyle derbinin kontrolünü ele almayı amaçlıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! TÜİK üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı
Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
İşte unutulmaz Fenerbahçe - Galatasaray derbileri!
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Servis ve masa ücretine son
İstanbul o tarihte bembeyaz olacak! Kar kapıda: Buzlanma ve don alarmı! Listede hangi iller var?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 30 milyarlık dev buluşması!
Kartal'dan fire yok! Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta! Yarışmacı o soru için 3 joker kullandı
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Papa’dan Gazze için dikkat çeken mesaj: İki devletli çözümü destekliyoruz
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba