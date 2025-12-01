Kazeem Olaigbe'nin parolası galibiyet!

PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor’un yetenekli kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe, kulüp dergisine yaptığı röportajda hem kariyer yolculuğunu hem de saha dışındaki tercihlerini samimi bir dille anlattı. Futbola bakışından kişisel alışkanlıklarına, çocukluk idolünden takım içindeki gözlemlerine kadar birçok konuda içten açıklamalarda bulunan genç oyuncu, profesyonel yaşamını şekillendiren önemli detayları paylaştı.

Olaigbe, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel hissin "galibiyet" olduğunu söylerken, sporun en zorlu tarafının ise sakatlanıp oynayamamak olduğunu dile getirdi. Kariyerinde en çok üzüldüğü an olarak Rennes formasını giydiği dönemde Monaco'ya karşı attığı gol ve yaptığı asistin iptal edilmesini gösterdi. Buna karşın Cercle Brugge formasıyla 2 gol 1 asistle oynadığı Olimpija Ljubljana maçının ise hayatındaki en mutlu maç olduğunun altını çizdi.

Genç kanat oyuncusu, rekabetin kendisini motive ettiğini belirterek hem taktik çalışmalarda hem çift kale maçlarda en keyif aldığı şeyin mücadele olduğunu vurguladı. Sahadaki en güçlü yönünü ise "zor pozisyonda dahi rakibi geçebilme becerisi" olarak tanımladı.

"SİHİRLİ DEĞNEĞİM OLSA FAKİRLİĞİ ORTADAN KALDIRIRIM"

Futbol dışında bir spor seçmesi gerekseydi tenisle ilgilenebileceğini belirten Olaigbe, dünyada değiştirmek istediği şey sorulduğunda tereddüt etmeden "fakirliği ortadan kaldırmak" yanıtını verdi. Uğurlu rakamının 7 olduğunu ve kendisine her zaman şans getirdiğine inandığını söyleyen genç oyuncu, sahada en çok sinirlendiği şeyin topa sahip olamamak olduğunu ifade etti. Rakip oyuncularda ise "sakatlık numarası yapılmasını" doğru bulmadığını ve bu davranışa oldukça tepki gösterdiğini aktardı.

KİŞİSEL YAŞAMINDAN DETAYLAR

Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Olaigbe, babasından aldığı en değerli tavsiyeyi "motive ol, küçük hataların seni yıldırmasına izin verme" sözleriyle açıkladı. Hayatının en özel anı olarak profesyonel sözleşme imzaladığı günü öne çıkaran genç kanat oyuncusu, en büyük korkularının ise örümcek ve fare olduğunu paylaştı.

Kişisel karakterini tarif ederken, en sevdiği özelliğinin topla rahatlığı olduğunu söyleyen Olaigbe, hoşlanmadığı yönü sorulduğunda "çok yok" ifadelerini kullandı. Çocukluk idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu belirtirken, Neymar ve Eden Hazard'ın da oyun stilini etkileyen önemli isimler olduğunu dile getirdi.

GÜNLÜK HAYATINA DAİR SAMİMİ CEVAPLAR

Favori renginin turuncu olduğunu söyleyen genç futbolcu, en sevdiği yemeğin bolonez makarna olduğunu belirtti. Türkçede en sevdiği kelimenin "tamam" olduğunu ifade eden Olaigbe, müzikte Gunna'yı dinlemeyi tercih ettiğini söyledi. Dizi tercihi sorulduğunda ise en çok etkilendiği yapımın "Power" olduğunu aktardı.

TAKIM ARKADAŞLARINA DAİR EN'LER

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri, takım içindeki "en"lerin sorulduğu kısımdı. Olaigbe, Trabzonspor kadrosunu değerlendirirken oldukça samimi yanıtlar verdi:

  • En disiplinli futbolcu: Mustafa Eskihellaç
  • En şakacı oyuncu: Christ Oulai
  • En çok yemek yiyen isim: Tim Jabol Folcarelli
  • En kötü şarkı söyleyen futbolcu: "Sanırım Serdar Saatçi"
  • En çok konuşan oyuncu: Serdar Saatçi
  • En iyi giyinen futbolcu: "Ben"
