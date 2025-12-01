Kazeem Olaigbe'nin parolası galibiyet!

Olaigbe, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel hissin "galibiyet" olduğunu söylerken, sporun en zorlu tarafının ise sakatlanıp oynayamamak olduğunu dile getirdi. Kariyerinde en çok üzüldüğü an olarak Rennes formasını giydiği dönemde Monaco'ya karşı attığı gol ve yaptığı asistin iptal edilmesini gösterdi. Buna karşın Cercle Brugge formasıyla 2 gol 1 asistle oynadığı Olimpija Ljubljana maçının ise hayatındaki en mutlu maç olduğunun altını çizdi.

Genç kanat oyuncusu, rekabetin kendisini motive ettiğini belirterek hem taktik çalışmalarda hem çift kale maçlarda en keyif aldığı şeyin mücadele olduğunu vurguladı. Sahadaki en güçlü yönünü ise "zor pozisyonda dahi rakibi geçebilme becerisi" olarak tanımladı.