Galatasaray'ın istediği Sacha Boey'un bonservisi belirlendi! İşte peşindeki kulüp

Galatasaray'dan rekor bonservisle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey gündemden düşmüyor. Fransız sağ bek için Ada ekibi harekete geçti. İşte detaylar...

Bayern Münih'te geçirdiği sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu süreçte ritmini kaybeden Sacha Boey için beklenen gelişme yaşandı. Alman devinin kadro planlamasında artık düşünmediği Fransız sağ beke Premier Lig'den ciddi bir teklif geldi. Galatasaray'dan rekor bir bedelle transfer edilen Boey'in geleceği yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

BAYERN MÜNİH KARARINI VERDİ

Bavyera temsilcisi, büyük bir yatırım yaparak renklerine bağladığı Sacha Boey'den sakatlıklar sebebiyle beklenen katkıyı alamadı. Fransız savunmacı, yaşadığı talihsiz süreçler yüzünden düzenli forma şansı bulamazken teknik direktör Vincent Kompany'nin de performansından memnun olmadığı öğrenildi. Yönetim, oyuncunun fiziksel durumunun tam olarak toparlanmaması ve rekabetçi seviyeye çıkamaması nedeniyle devre arasında yolları ayırma planını masaya koydu. Bu gelişme, kulübün Boey'i resmi olarak transfer listesine eklemesiyle resmileşti.

CRYSTAL PALACE İLK TEMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Alman basınında yer alan haberlere göre Premier Lig temsilcisi Crystal Palace, Sacha Boey için harekete geçti. İngiliz ekibinin uzun süredir sağ bek hattını güçlendirmek istediği ve Boey'in profilinin kulüp için ideal seçeneklerden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor. Bu doğrultuda Crystal Palace yetkililerinin Bayern Münih yönetimiyle temas kurduğu ve ilk görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Sportif Direktör Christoph Freund ile Crystal Palace menajeri Oliver Glasner arasında yapılan toplantıda oyuncunun şartları, fiziksel durumu ve muhtemel bonservis bedeli masaya yatırıldı. Görüşmenin olumlu geçtiği, İngiliz temsilcisinin Boey'i kadrosuna katma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Bayern Münih yönetiminin Crystal Palace'a ilettiği bonservis talebi de netleşti. Alman ekibinin, Boey için 15 milyon Euro civarında bir ücret belirlediği öne sürüldü. Bu rakamın, oyuncunun mevcut durumu ve önceki transfer bedeli göz önüne alındığında kulübün zararını minimize etmeye yönelik bir strateji olduğu değerlendirildi.

BOEY'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, bu sezon Bayern Münih formasıyla 14 resmi maçta sahaya çıktı ve 1 asist üretti. Sakatlıklar nedeniyle ritmini tam olarak yakalayamayan 25 yaşındaki oyuncunun yeni bir başlangıç yapma isteği, transfer sürecini hızlandırabilecek önemli faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

DEVRE ARASI HAREKETLİ GEÇECEK

Bayern Münih'in kadro planlamasında değişikliğe gitmesi, Boey'in kariyerinde yeni bir sayfa açma ihtimali ve Crystal Palace'ın kadro güçlendirme isteği birleşince, ocak ayı Boey açısından oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. İngiliz temsilcisinin kısa süre içinde resmi teklifi yapması beklenirken, Bayern Münih'in bu öneriye sıcak baktığı belirtiliyor.

