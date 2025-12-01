Galatasaray'ın istediği Sacha Boey'un bonservisi belirlendi! İşte peşindeki kulüp

Bayern Münih 'te geçirdiği sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve bu süreçte ritmini kaybeden Sacha Boey için beklenen gelişme yaşandı. Alman devinin kadro planlamasında artık düşünmediği Fransız sağ beke Premier Lig'den ciddi bir teklif geldi. Galatasaray 'dan rekor bir bedelle transfer edilen Boey'in geleceği yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Bavyera temsilcisi, büyük bir yatırım yaparak renklerine bağladığı Sacha Boey'den sakatlıklar sebebiyle beklenen katkıyı alamadı. Fransız savunmacı, yaşadığı talihsiz süreçler yüzünden düzenli forma şansı bulamazken teknik direktör Vincent Kompany'nin de performansından memnun olmadığı öğrenildi. Yönetim, oyuncunun fiziksel durumunun tam olarak toparlanmaması ve rekabetçi seviyeye çıkamaması nedeniyle devre arasında yolları ayırma planını masaya koydu. Bu gelişme, kulübün Boey'i resmi olarak transfer listesine eklemesiyle resmileşti.

Sacha Boey (Takvim.com.tr Arşiv)

CRYSTAL PALACE İLK TEMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Alman basınında yer alan haberlere göre Premier Lig temsilcisi Crystal Palace, Sacha Boey için harekete geçti. İngiliz ekibinin uzun süredir sağ bek hattını güçlendirmek istediği ve Boey'in profilinin kulüp için ideal seçeneklerden biri olarak görüldüğü ifade ediliyor. Bu doğrultuda Crystal Palace yetkililerinin Bayern Münih yönetimiyle temas kurduğu ve ilk görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Sportif Direktör Christoph Freund ile Crystal Palace menajeri Oliver Glasner arasında yapılan toplantıda oyuncunun şartları, fiziksel durumu ve muhtemel bonservis bedeli masaya yatırıldı. Görüşmenin olumlu geçtiği, İngiliz temsilcisinin Boey'i kadrosuna katma konusunda kararlı olduğu vurgulandı.