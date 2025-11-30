Galatasaray'a Nicolo Zaniolo müjdesi! Bonservisi alınacak

Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, Serie A'da yükselen formuyla dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Parma karşısında alınan kritik 2-0'lık galibiyetin en büyük mimarı olan yıldız futbolcu, maçın oyuncusu seçilerek yeniden vitrine çıktı.

MAÇIN PERDESİNİ AÇAN İSİM ZANIOLO OLDU

Sezon başında Udinese'ye transfer olduktan sonra fiziksel ve mental olarak ritmini bulmaya başlayan Zaniolo, Parma maçında takımının hücum yükünü tek başına taşıdı. Karşılaşmanın 11. dakikasında attığı golle skoru açan İtalyan yıldız, hem mücadele hem tempo anlamında sahanın en iyisi olarak gösterildi. Maç boyu ürettiği pozisyonlar, topsuz alandaki hareketliliği ve mücadele gücüyle Udinese taraftarının da büyük takdirini topladı.

RUNJAIC: "ZANİOLO MÜKEMMEL OYNADI"

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, maç sonu yaptığı açıklamada Zaniolo'ya özel bir paragraf açtı. Yıldız oyuncusunun performansını öven Runjaic, "Zaniolo bugün mükemmel oynadı. Bologna maçından sonra morali bozuktu fakat Parma karşısında çok büyük bir etki yaratmayı başardı. Ona ihtiyacımız var, çünkü takıma hücumda farklılık katıyor. Attığı gol hem zor hem de çok kritikti. Bu formuyla en üst seviyeye çıkma yolculuğuna devam edebilir" ifadelerini kullandı.

GELECEĞİ HAKKINDA İLK NET MESAJ

Galatasaray'ın kadro planlamasında uzun vadeli düşünmediği Zaniolo'nun Udinese ile 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Parma maçından sonra geleceğine dair konuşan İtalyan futbolcu, kulübe bağlılığını gösteren ifadeler kullandı. Zaniolo, "Udinese harika bir yer. Burada gerçekten mutluyum, bana ilk günden itibaren sahip çıktılar. Rekabetçi ve potansiyeli yüksek bir takımız. Bu sezon hep birlikte büyük işler yapabiliriz" sözleriyle takımda kalmaya sıcak baktığını ima etti.

UDINESE'DE YÜKSELEN PERFORMANS

Transferinin ardından kısa sürede hem sistem hem de tempoyla uyum sağlayan Zaniolo'nun, Ocak ayına kadar göstereceği performans kulübün satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusunda belirleyici olacak. Serie A'da fiziksel oyunu ve ters ayaklı hücum tehdidiyle rakip savunmalar için önemli bir tehlike haline gelen yıldız futbolcunun, İtalya'ya dönüşü kariyerinde yeni bir sayfa açmış durumda.