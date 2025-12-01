PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri Chobani Stadyumu'nda

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu derbi için Kadıköy'e hareket etti. Sarı kırmızılılar, 40 dakikalık yolculuğun ardından Chobani Stadyumu'na ulaştı. Ev sahibi ekip de Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaparak derbinin oynanacağı stada geçiş yaptı.

Süper Lig'in 14. haftası Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile sona erecek.

İki takım açısından zirve yarışı için çok büyük önem taşıyan mücadele öncesinde taraflar Chobani Stadyumu'na geldi.

Sarı kırmızılılar, Kemerburgaz Tesisleri'nden hareket ederek Kadıköy'e ulaştı.

Kanarya ise Can Bartu Tesisleri'nden otobüsle çıkış yaparak stada geçiş yaptı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi U19 maçında yumruklu kavga!

