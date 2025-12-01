Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi U19 maçında yumruklu kavga!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev derbi öncesi iki kulübün U19 takımları kozlarını paylaştı.

DERBİYİ KANARYA KAZANDI



Müsabakayı Kanarya'nın genç takımı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.