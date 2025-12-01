Fenerbahçe'ye golcü transferinde kötü haber! İngiltere'ye gidiyor

PODCAST CANLI YAYIN

Ocak transferinde bir santrfor eklemesi yaparak şampiyonluk iddiasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, listesine birçok yıldız ismi almıştı. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki yıldızı, Premier Lig ekibinin transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

Santrfor bölgesinde görev yapan isimlerin performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, ocak transfer döneminde önceliği bu mevkiye vermişti. Listenin ilk sıralarındaki isimlerden biri de Santiago Gimenez'di.

GIMENEZ İDDİASI

Fenerbahçe'nin santrfor transferi için listesindeki birçok yıldız isim arasında Milan'ın Meksikalı yıldızı Santiago Gimenez de yer alıyordu. Ancak Gimenez'in transferi ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

SUNDERLAND'DAN 30 MİLYON EURO

Fichajes'in haberine göre Premier Lig'in yükselen değeri Sunderland'in 24 yaşındaki golcü için Milan'a 30 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı ve hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna edebilecek durumda olduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon euroluk bedelle Feyenoord'dan kadroya katılan Gimenez'in, İtalyan devinde beklentileri karşılaşayamadığı ve Milan'ın zarar etmeden elden çıkarmak istediği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Serie A'da 9 maçta 627 dakika süre alan Gimenez, yalnızca 1 asist kaydedebildi. İtalya Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev yaparken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞME DURUMU

Milan ile sözleşmesi 2029 yılında erecek Santiago Gimenez'in transfermarkt verilerine göre 25 milyon euroluk değeri bulunuyor.

