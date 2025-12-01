Fenerbahçe'ye golcü transferinde kötü haber! İngiltere'ye gidiyor

Santrfor bölgesinde görev yapan isimlerin performansından memnun olmayan sarı-lacivertliler, ocak transfer döneminde önceliği bu mevkiye vermişti. Listenin ilk sıralarındaki isimlerden biri de Santiago Gimenez 'di.

Fenerbahçe 'nin santrfor transferi için listesindeki birçok yıldız isim arasında Milan'ın Meksikalı yıldızı Santiago Gimenez de yer alıyordu. Ancak Gimenez'in transferi ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Santiago Gimenez (Yahoo)

SUNDERLAND'DAN 30 MİLYON EURO

Fichajes'in haberine göre Premier Lig'in yükselen değeri Sunderland'in 24 yaşındaki golcü için Milan'a 30 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı ve hem oyuncuyu hem de kulübünü ikna edebilecek durumda olduğu iddia edildi.

Haberde ayrıca geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 milyon euroluk bedelle Feyenoord'dan kadroya katılan Gimenez'in, İtalyan devinde beklentileri karşılaşayamadığı ve Milan'ın zarar etmeden elden çıkarmak istediği aktarıldı.