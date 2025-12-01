Fenerbahçe'nin namağlup serisi devam etti
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Kadıköy’de oynanan mücadelede Fenerbahçe, uzatma dakikalarında bulduğu kritik golle sahadan bir puanla ayrılırken, ligdeki yenilmezlik serisini de sürdürmeyi başardı.
Giriş Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından sarı lacivertliler, Süper Lig'de yenilmezlik serisini sürdürdü.
- Göztepe 0-0 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 3-1 Kocaelispor
- Gençlerbirliği 1-3 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
- Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor
- Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
- Samsunspor 0-0 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 2-1 Fatih Karagümrük
- Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe
- Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 4-2 Kayserispor
- Çaykur Rizespor 2-5 Fenerbahçe
- Fenerbahçe 1-1 Galatasaray