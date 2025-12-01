PODCAST CANLI YAYIN

Domenico Tedesco'yu sinirlendiren soru! "Şakasına bir takım değil"

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi 1-1’lik beraberlikle sona ererken, karşılaşmanın ardından en çok konuşulan isimlerden biri Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco oldu. Derbi sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, yöneltilen bir soruya sert bir tepki gösterdi.

Giriş Tarihi:
Domenico Tedesco'yu sinirlendiren soru! "Şakasına bir takım değil"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Derbiyi beIN Sports'a değerlendiren Tedesco'nun sözleri şöyle:

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)

"İLK 15 DAKİKA BASİT OYNAMAK İSTEDİK"

"Çok şeyi iyi yaptık. İlk yarıda yapmak istediğimiz şey maça basit bir başlangıç yapmaktı. Beşiktaş maçında yaptığımız hatayı yapmayarak ilk 10-15 dakikada basit oynamak istedik. 1-0 geriye düşmemizin sebebi Sane'nin katkısıyla olan bir şey. İlk yarının sonundan itibaren oyunun kontrol ettik."

Domenico Tedesco (AA)Domenico Tedesco (AA)

"GALATASARAY'A KARŞI OYNUYORUZ, ŞAKASINA BİR TAKIM DEĞİL"

Tedesco, "Fenerbahçe'nin ilk yarıda oyunu kontrol edememesindeki sebep neydi?" sorusuna ise tepki göstererek şunları söyledi:

"Sebebi şu: Öncelikle Galatasaray'a karşı oynuyoruz, şakasına bir takıma karşı oynamıyoruz! Ben onların da bu süreçte maçı kontrol ettiğini düşünmüyorum. Bu tarz maçlarda oyununun içerisine koyduğunuz tempo, iştah ve mentalite belirleyici oluyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle maçlarda bazen oyunu kontrol edebilirsiniz bazen edemeyebilirsiniz. Barış ve Osimhen'e çok fazla uzun top oynadılar ve bizim bunların çoğunu iyi savunduğumuzu düşünüyorum."

ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktıÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
TOD derbi
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
İstanbul'da derbi trafiği! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Eşini ve çocuğunu yasak aşkı için öldüren doktor Serdar Kıyak çöp poşetiyle intihar etti!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?