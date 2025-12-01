PODCAST CANLI YAYIN

Derbilerin uzmanı Jhon Duran! İkinci maçında da boş geçmedi

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın büyük bölümünü 1-0 geride götüren sarı-lacivertliler, uzatma anlarında sahneye çıkan Jhon Duran’ın golüyle mücadeleden bir puan çıkarmayı başardı. Kolombiyalı yıldız, ikinci büyük maçında da fileleri havalandırdı.

Giriş Tarihi:
Derbilerin uzmanı Jhon Duran! İkinci maçında da boş geçmedi

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, hücum hattını hareketlendirmek için karşılaşmanın 62. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine genç futbolcuyu oyuna dahil etti. Oyuna girer girmez Galatasaray savunmasını zorlayan Duran, fizik gücü ve hamle becerisiyle Fenerbahçe'nin hücumda daha etkili olmasını sağladı.

Jhon Duran (AA)Jhon Duran (AA)

90+5'TE GELEN KRİTİK GOL

Maçın son anları nefes keserken Fenerbahçe aradığı golü 90+5. dakikada buldu. Sol kanattan etkili şekilde ilerleyen Levent Mercan, ceza sahası çizgisine doğru gönderdiği topta Arda Ünyay ile ikili mücadeleye girdi. Pozisyonun devamında top Jhon Duran'ın önünde kaldı. Genç golcü düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek kaleci Uğurcan Çakır'ı çaresiz bıraktı. Bu golle Kadıköy adeta ayağa kalktı.

Jhon Duran (AA)Jhon Duran (AA)

GOL SONRASI KADIKÖY'DE BÜYÜK COŞKU

Fenerbahçe'nin beraberlik golünün ardından tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Jhon Duran, gol sonrası koşarak taraftarlarla sevincini paylaştı. Kritik dakikalarda gelen bu gol, sarı lacivertli taraftarları adeta çıldırttı. Stadyumda yer yerinden oynadı.

Jhon Duran (AA)Jhon Duran (AA)

DERBİ UZMANINA DÖNÜŞTÜ: BEŞİKTAŞ'TAN SONRA GALATASARAY'A DA GOL

Jhon Duran, kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi hâline geldi. Kolombiyalı golcü, daha önce Beşiktaş derbisinde de oyuna sonradan girerek skoru 3-2 yapan golü kaydetmişti. Şimdi Galatasaray karşısında attığı kritik golle, iki büyük derbiyi de boş geçmedi ve taraftarları mest etti. Böylece ligdeki iki golünü de derbilerde atarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.

Jhon Duran (AA)Jhon Duran (AA)

SEZONDAKİ İKİ GOLÜ DE DEV MAÇLARDA GELDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı 21 yaşındaki Jhon Duran, ligde bu sezon kaydettiği iki golün tamamını derbi müsabakalarında atmış oldu. Genç yaşına rağmen büyük maçlarda ortaya koyduğu özgüven, fiziksel dayanıklılık ve bitiricilik, teknik ekibin kendisine olan güvenini artırırken taraftarların da yeni kahramanı olmasını sağladı.

Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCUAslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
TOD derbi
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
İstanbul'da derbi trafiği! Yoğunluk yüzde 85'e çıktı
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Eşini ve çocuğunu yasak aşkı için öldüren doktor Serdar Kıyak çöp poşetiyle intihar etti!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Listedeki "Anti Bay Kemalist" esintiler, Silivri etkisi ve Kemal Derviş aklı: Rüşvet emanetçisi YDK'da
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış
Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?