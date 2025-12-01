Derbilerin uzmanı Jhon Duran! İkinci maçında da boş geçmedi

Jhon Duran (AA)

DERBİ UZMANINA DÖNÜŞTÜ: BEŞİKTAŞ'TAN SONRA GALATASARAY'A DA GOL

Jhon Duran, kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi hâline geldi. Kolombiyalı golcü, daha önce Beşiktaş derbisinde de oyuna sonradan girerek skoru 3-2 yapan golü kaydetmişti. Şimdi Galatasaray karşısında attığı kritik golle, iki büyük derbiyi de boş geçmedi ve taraftarları mest etti. Böylece ligdeki iki golünü de derbilerde atarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.