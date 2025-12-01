Derbilerin uzmanı Jhon Duran! İkinci maçında da boş geçmedi
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Maçın büyük bölümünü 1-0 geride götüren sarı-lacivertliler, uzatma anlarında sahneye çıkan Jhon Duran’ın golüyle mücadeleden bir puan çıkarmayı başardı. Kolombiyalı yıldız, ikinci büyük maçında da fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, hücum hattını hareketlendirmek için karşılaşmanın 62. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine genç futbolcuyu oyuna dahil etti. Oyuna girer girmez Galatasaray savunmasını zorlayan Duran, fizik gücü ve hamle becerisiyle Fenerbahçe'nin hücumda daha etkili olmasını sağladı.
90+5'TE GELEN KRİTİK GOL
Maçın son anları nefes keserken Fenerbahçe aradığı golü 90+5. dakikada buldu. Sol kanattan etkili şekilde ilerleyen Levent Mercan, ceza sahası çizgisine doğru gönderdiği topta Arda Ünyay ile ikili mücadeleye girdi. Pozisyonun devamında top Jhon Duran'ın önünde kaldı. Genç golcü düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek kaleci Uğurcan Çakır'ı çaresiz bıraktı. Bu golle Kadıköy adeta ayağa kalktı.
GOL SONRASI KADIKÖY'DE BÜYÜK COŞKU
Fenerbahçe'nin beraberlik golünün ardından tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Jhon Duran, gol sonrası koşarak taraftarlarla sevincini paylaştı. Kritik dakikalarda gelen bu gol, sarı lacivertli taraftarları adeta çıldırttı. Stadyumda yer yerinden oynadı.
DERBİ UZMANINA DÖNÜŞTÜ: BEŞİKTAŞ'TAN SONRA GALATASARAY'A DA GOL
Jhon Duran, kısa süre içinde Fenerbahçe taraftarlarının sevgilisi hâline geldi. Kolombiyalı golcü, daha önce Beşiktaş derbisinde de oyuna sonradan girerek skoru 3-2 yapan golü kaydetmişti. Şimdi Galatasaray karşısında attığı kritik golle, iki büyük derbiyi de boş geçmedi ve taraftarları mest etti. Böylece ligdeki iki golünü de derbilerde atarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı.
SEZONDAKİ İKİ GOLÜ DE DEV MAÇLARDA GELDİ
Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiraladığı 21 yaşındaki Jhon Duran, ligde bu sezon kaydettiği iki golün tamamını derbi müsabakalarında atmış oldu. Genç yaşına rağmen büyük maçlarda ortaya koyduğu özgüven, fiziksel dayanıklılık ve bitiricilik, teknik ekibin kendisine olan güvenini artırırken taraftarların da yeni kahramanı olmasını sağladı.