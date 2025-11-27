Przemyslaw Frankowski Fransa'da gündeme oturdu

Geçtiğimiz sezon Lens'ten 1 milyon Euro kiralama ve 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray 'a imza atan Frankowski, bu sezon başında yeniden Fransa'ya dönmüştü. Rennes , oyuncuyu 2 milyon 750 bin Euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Polonyalı futbolcu, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

Przemysław Frankowski (AFP)

GALATASARAY AYRILIĞINA DİKKAT ÇEKTİLER

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Ouest-France, Frankowski hakkında kapsamlı bir haber yayımladı. Haberde takım arkadaşlarının ve Teknik Direktör Habib Beye'nin değerlendirmelerine yer verilirken, Polonyalı oyuncunun Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı;

"Hakkında çok konuşulmuyor ve sanki bu durum ona gayet iyi geliyor. Herkesin telaffuz etmesi daha kolay olduğu için "Franky" denilen Przemyslaw Frankowski, Rennes soyunma odasının en konuşkan ismi değil."

"Monaco maçının ardından Teknik Direktör Habib Beye, Frankowski ile ilgili olarak, "Az konuşur ama konuştuklarının büyük bir etkisi vardır, çünkü çok güçlü bir çalışma ahlakına sahip. Uluslararası bir kariyere sahip olmasının nedeni de bu."

Takım arkadaşı Lilian Brassier ise, "Basit, sakin bir adamdır; kendi halinde yaşar, kimseyi rahatsız etmez. İlginç aksanıyla onu biraz takılmayı seviyoruz ama o da arada kendi şakalarını yapıyor!"

"Stade Rennes'in kilit pas lideri olan 30 yaşındaki sağ kanat beki, iki asist (Nice, Monaco), üç şut öncesi pas (Strasbourg iki kez, Le Havre) ve Monaco karşısında Ait Boudlal'ın attığı açılış golünde (4-1, cumartesi) hazırlayıcı pası yaptı. İstatistiksel katkısı hiç de küçümsenecek gibi değil. Bunun yanında, oyun akışlarını kolaylaştırma ve rakip için belirsizlik yaratma yeteneği, Beye'nin çok sevdiği yönlerden biri; Frankowski'nin katkısı sadece orta kalitesiyle sınırlı değil."

"Frankowski, adeta "tam zamanlı piston" profilinde; tecrübesiyle hep doğru yerde olmayı bilen bir oyuncu: Gdansk'taki başlangıcından, Lens'e, ABD'de Chicago'ya, Türkiye'ye ve şimdi Bretagne'a… Profesyonel olarak şort eskite eskite tam on iki yıl geçti."

"2023 Fransa ligi ikincisi, Galatasaray'daki pozisyon dışı geçen altı ayın ardından – kısa sürede sağ bekte görev yapmak zorunda kalmıştı – Rennes'de yeniden kendini buluyor gibi. Rennes, bu yaz maaş yükünü çok artırmayacak bir finansal formülle onu kiraladığı için de memnun."