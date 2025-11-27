Ederson derbide oynayacak mı? PFDK kararını duyurdu
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson ile ilgili kararını açıkladı. Sambacı yıldız, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'nin Rizespor ile oynadığı lig maçında taraftara yönelik olarak yaptığı iddia edilen hareket sonrasında PFDK'ya sevk edilen Ederson hakkında karar çıktı.
PFDK'dan yapılan açıklamada; "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir." denildi.
DERBİDE SAHADA
Brezilyalı kaleci, kendisi hakkında verilen kararın ardından 14. haftada oynanacak derbide eldivenlerini giyebilecek.