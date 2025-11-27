Dursun Özbek'ten birlik ve beraberlik çağrısı! "Bizi aşağı çekmeye çalışıyorlar"

PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, GSİYAD Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, son yıllarda kulübün gösterdiği yükselişin bazı rakipleri rahatsız ettiğini dile getirerek sert ifadeler kullandı. Başkan, Galatasaray’ın her alanda güçlenmeye devam ettiğini vurgularken, bu durumun çeşitli çevrelerde huzursuzluk yarattığını belirtti.

Başkan Özbek, Galatasaray'ın hedef alınan bir kulüp haline geldiğini belirterek, "Etrafımızda rakiplerimiz, artık Galatasaray'ın seviyesine gelmek yerine, Galatasaray'ı devamlı aşağı çekmek şeklinde bir mücadele sergiliyor." ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE SIMSIKI BAĞLANMAMIZA BAĞLI"

Kulübün büyümesinin ve başarıların, camia içindeki birlik ve dayanışmaya bağlı olduğunu vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın büyümesi, bugün kıskanılan bir kulüp halinde olması, birbirimize sımsıkı bağlanmamıza ve birlikte sevgi iklimi içinde bütünlük göstermemize son derece bağlı. Galatasaray Başkanı olarak bu iklimin devam etmesine ve nice başarılara hep beraber ulaşmamızı diliyorum" sözleriyle, sarı-kırmızılı taraftarlara birlik çağrısında bulundu.

