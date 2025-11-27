PODCAST CANLI YAYIN

Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunpor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Avrupa macerasında çıktığı 3 maçı da kazanarak büyük bir ivme yakalayan kırmızı-beyazlılar, rakibini bir kez daha mağlup edip gruptaki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki Breidablik–Samsunspor mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte mücadeleye ilişkin önemli detaylar...

UEFA Konferans Ligi heyecanı Samsunspor'u bir kez daha Avrupa sahnesine taşıyor. İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı‑beyazlılar, gruptaki liderliğini sürdürmek ve deplasmanda avantaj yakalamak için sahada olacak.

BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaşacak.

BREİDABLİK-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İzlanda Lougardalsvöllur Stadı'ndaki karşılaşma, saat 23.00'da başlayacak.

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR'DA 7 İSİM EKSİK

Konferans Ligi'ne kadro bildiriminden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Hamrun Spartans maçında Samsunspor kadrosunda yer almayacak.

Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Lubomir Satka ile PFDK'dan 45 günlük hak mahrumiyeti cezası olan Celil Yüksel, Breidablik müsabakasında sahaya çıkmayacak.

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

