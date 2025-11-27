Breidablik - Samsunspor maçı ne zaman? Samsunpor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi heyecanı Samsunspor'u bir kez daha Avrupa sahnesine taşıyor. İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı‑beyazlılar, gruptaki liderliğini sürdürmek ve deplasmanda avantaj yakalamak için sahada olacak.