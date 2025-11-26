Rafa Silva'nın inadı devam ediyor! "Kararından vazgeçmiş değil"

Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo, Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta kalmak istediğine yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığı bilgisini paylaştı. Haberde, basında yer alan "ayrılık kararından vazgeçti" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Böylece tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik devam etti.

Rafa Silva (AA) "GERÇEĞİ YANSITMIYOR" 32 yaşındaki futbolcuya yakın bir kaynak, O Jogo'ya yaptığı açıklamada iddiaları açık bir dille reddetti. Söz konusu kaynak, "Rafa Silva'nın Beşiktaşlı yöneticilerle görüşüp ayrılık kararından geri adım atmaya yakın olduğu" yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Böylece oyuncunun geleceğine dair çıkan söylentilerin asılsız olduğu ifade edildi.