Rafa Silva'nın inadı devam ediyor! "Kararından vazgeçmiş değil"
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Rafa Silva ile ilgili dikkat çekici bir haber ortaya atıldı. Siyah-beyazlı taraftarların yakından takip ettiği tecrübeli oyuncu hakkında Portekiz basınından yeni bir iddia gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklamalar, transfer söylentilerinin yeniden alevlenmesine neden oldu.
Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo, Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta kalmak istediğine yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığı bilgisini paylaştı. Haberde, basında yer alan "ayrılık kararından vazgeçti" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Böylece tecrübeli oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik devam etti.
"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
32 yaşındaki futbolcuya yakın bir kaynak, O Jogo'ya yaptığı açıklamada iddiaları açık bir dille reddetti. Söz konusu kaynak, "Rafa Silva'nın Beşiktaşlı yöneticilerle görüşüp ayrılık kararından geri adım atmaya yakın olduğu" yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Böylece oyuncunun geleceğine dair çıkan söylentilerin asılsız olduğu ifade edildi.
İDMANLARA KATILMADIĞI İDDİASINA YANIT VERİLDİ
Aynı kaynak, Rafa Silva'nın takımdan ayrı çalıştığı ya da idmanlara katılmadığı yönündeki spekülasyonları da yalanladı. Portekizli oyuncunun Beşiktaş'ta çalışmalarını sürdürdüğü ve fiziksel durumuna bağlı olarak bireysel bir program uyguladığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun A takım sahasının yanında bulunan alanda, aynı saatlerde antrenman yaptığı aktarıldı.
PERFORMANS TABLOSU
Bu sezon siyah-beyazlı formayla toplam 16 karşılaşmaya çıkan Rafa Silva, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Portekizli oyuncunun durumunun, önümüzdeki süreçte Beşiktaş yönetimi tarafından yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.