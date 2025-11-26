PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş taraftarlarından Lamine Yamal'a çağrı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan Chelsea – Barcelona karşılaşmasında sahadaki mücadele kadar tribünlerde yaşanan bir görüntü de gündem oldu. Londra’da oynanan maç sırasında kameralara yansıyan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede geniş bir etki yarattı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş taraftarlarından Lamine Yamal'a çağrı

Müsabaka sırasında tribünde bulunan Beşiktaşlı bir taraftar, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'a seslendi. Taraftarın maç oynanırken "Come to Beşiktaş!" tezahüratları yaptığı duyuldu. Genç süperstara yönelik bu çağrı, karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı.

Lamine Yamal (DHA)Lamine Yamal (DHA)

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında hızla gündem oldu. Binlerce paylaşım ve yorum alan video, maçın ardından geniş bir yankı uyandırdı. Tribünde yaşanan bu an, karşılaşma kadar konuşulan bir detay haline geldi.

Beşiktaş’a Sabitzer önerildi! Menajerler Borussia Dortmundlu yıldızı gündeme getirdiBeşiktaş’a Sabitzer önerildi! Menajerler Borussia Dortmundlu yıldızı gündeme getirdi
Beşiktaş’a Sabitzer önerildi! Menajerler Borussia Dortmundlu yıldızı gündeme getirdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Yılın son MGK'sı sonrası 7 maddelik yazılı bildiri: Bölgemizde teröre yer yok!
Son dakika: Otopsi raporu açıklandı! Böcek ailesinin ölüm nedeni belli oldu
İdefix
Son dakika! 11. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak! Kovid düzenlemesi için tarih verildi
Başkan Erdoğan 11. Tıp Kurultayı'nda hedefi açıkladı: "Dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız"
Batı Şeria'da İsrail terörü! Büyük çaplı saldırı başlattılar
Milli iradeyi tehdidin bedeli! Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası... Mahkemede nasıl "R" yaptı?
Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Büyükçekmece'deki cinayetlerin katili Avcılar'da yakalandı: "Yakında ünlü olacağım"
Emeklilikte çift maaş sona mı eriyor? İşin aslını TAKVİM yazdı! SGK girişi 2008 sonrası olanlar...
Komisyonun İmralı sonrası ilk toplantısı ertelendi! Tutanaklar paylaşılacak mı? | AK Parti'den "rapor" toplantısı
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi! 3 saatin sonunda silahlı şüpheli ikna edildi
Cepteki tehlike: WhatsApp o bilgiyi sızdırıyor mu?
Çelik Kubbe güçleniyor: Savunmada 6,5 milyar dolarlık imza!
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? Şüphe derinleşiyor: Eşi ve çocuğu kayıpken işe gitti
Halk İmralı ziyaretine ne diyor? "Türkiye daha güzel olacak" | CHP'ye tepki
Papa Leo Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan’la görüşecek: İşte programı | İkinci durak Beyrut: Dürzi detayı
Avrupa'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin ilk 11'i netleşti
Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden
Kuruluş Orhan'ın Şahinşah Bey'i Barış Falay'ın eşi gibi oğlu da oyuncu çıktı!