Beşiktaş taraftarlarından Lamine Yamal'a çağrı

Müsabaka sırasında tribünde bulunan Beşiktaşlı bir taraftar, Barcelona 'nın genç yıldızı Lamine Yamal 'a seslendi. Taraftarın maç oynanırken "Come to Beşiktaş !" tezahüratları yaptığı duyuldu. Genç süperstara yönelik bu çağrı, karşılaşmanın en dikkat çeken anlarından biri olarak öne çıktı.

Lamine Yamal (DHA)

SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları arasında hızla gündem oldu. Binlerce paylaşım ve yorum alan video, maçın ardından geniş bir yankı uyandırdı. Tribünde yaşanan bu an, karşılaşma kadar konuşulan bir detay haline geldi.