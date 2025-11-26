Okan Buruk'un Günay Güvenç'e gösterdiği tepkinin nedeni belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında RAMS Park’ta Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’yı konuk eden Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrılarak önemli bir fırsatı kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki uzun yenilmezlik serisinin sona ermesinin yanında ilk 8 yarışında da ağır yara aldı. Mücadelenin tek golü 57. dakikada Promise David’den gelirken, karşılaşma sonrası Günay Güvenç ile Okan Buruk'un yaşadığı gerginlik gündeme oturdu.
Galatasaray, Avrupa'daki başarılı performansıyla son haftalarda dikkat çekmesine rağmen bu kez istediği oyunu sahaya yansıtamadı. RAMS Park'taki tribün atmosferi ve taraftar desteği galibiyet için yeterli olmadı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ile kaleci Günay Güvenç arasında yaşanan kısa süreli gerginlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
OKAN BURUK İLE GÜNAY GÜVENÇ ARASINDA GERGİNLİK
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk'un öğrencisi Günay Güvenç'e tepkili olduğu kameralara yansıdı. Deneyimli çalıştırıcının sinirli tavırları, kulüp çevrelerinde ve spor kamuoyunda merak uyandırırken olayın ayrıntıları kısa sürede ortaya çıktı. Yedek kulübesinin bulunduğu alanda yaşanan bu diyalog, maçın skorunun ve yaşanan hayal kırıklığının etkisiyle daha da dikkat çekici hale geldi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın, maç sonu prosedürü sırasında sergilenen bir davranış nedeniyle oyuncusuna tepki gösterdiği öğrenildi. Karşılaşmanın önemine ve alınan mağlubiyete bağlı olarak Buruk'un duygusal yaklaşımı da tartışmaların odağında yer aldı.
GERGİNLİĞİN NEDENİ NETLEŞTİ
Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un tepkisinin sebebi, Günay Güvenç'in maç sonunda 4. hakemi tebrik etmesi oldu. Tecrübeli kalecinin, karşılaşmanın bitmesinin hemen ardından hakem ekibine yönelerek selam vermesi, teknik direktör Buruk tarafından doğru bulunmadı. Karşılaşmanın kritik anlarında yapılan hakem kararları nedeniyle gergin olan Buruk'un, bu davranışa sinirlendiği ifade edildi.
Okan Buruk'un, rakip takım oyuncularıyla el sıkışırken hakemleri pas geçtiği görüntüler de dikkat çekti. Buruk'un söz konusu tepkisi, maçın atmosferi ve alınan sonucun yarattığı hayal kırıklığıyla birlikte değerlendirildi. Teknik ekibin içinde yaşanan bu kısa süreli gerginliğin soyunma odasına taşınmadığı ve durumun büyümeden kapandığı öğrenildi.