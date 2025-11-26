Okan Buruk'un Günay Güvenç'e gösterdiği tepkinin nedeni belli oldu!

Galatasaray, Avrupa'daki başarılı performansıyla son haftalarda dikkat çekmesine rağmen bu kez istediği oyunu sahaya yansıtamadı. RAMS Park'taki tribün atmosferi ve taraftar desteği galibiyet için yeterli olmadı. Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ile kaleci Günay Güvenç arasında yaşanan kısa süreli gerginlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Okan Buruk (AA)

OKAN BURUK İLE GÜNAY GÜVENÇ ARASINDA GERGİNLİK

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk'un öğrencisi Günay Güvenç'e tepkili olduğu kameralara yansıdı. Deneyimli çalıştırıcının sinirli tavırları, kulüp çevrelerinde ve spor kamuoyunda merak uyandırırken olayın ayrıntıları kısa sürede ortaya çıktı. Yedek kulübesinin bulunduğu alanda yaşanan bu diyalog, maçın skorunun ve yaşanan hayal kırıklığının etkisiyle daha da dikkat çekici hale geldi.

Sarı-kırmızılı teknik adamın, maç sonu prosedürü sırasında sergilenen bir davranış nedeniyle oyuncusuna tepki gösterdiği öğrenildi. Karşılaşmanın önemine ve alınan mağlubiyete bağlı olarak Buruk'un duygusal yaklaşımı da tartışmaların odağında yer aldı.