Galatasaray'ın Union SG'ye yenilmesi Belçika basınında! "Tarihi zafer"

David Promise (AA)

Lesoir: Union, Galatasaray'ı deplasmanda güzel bir galibiyetle geçerek yoluna devam ediyor.

DHnet: Brüksel ekibi, Avrupa hayaline inanmaya devam etmesini sağlayacak tarihi bir zafer elde etti.

7sur7: Devasa bir başarı! Union, Türkiye'de zafer kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Üst üste üç yenilginin ardından, Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir çıkış yakaladı. İstanbul'da Promise David'in golüyle (1-0) bir galibiyet daha elde etti. Bu, Ağustos 2024'ten beri evinde kaybetmeyen Galatasaray için inanılmaz bir serinin sonu oldu.