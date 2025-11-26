PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın Union SG'ye yenilmesi Belçika basınında! "Tarihi zafer"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Union Saint-Gilloise’ın İstanbul’da Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmesi Belçika basınında büyük yankı uyandırdı. Ülke medyası, galibiyeti “tarihi” olarak değerlendirirken Brüksel ekibinin dev bir başarıya imza attığını vurguladı. "Union SG, Promise David’in golüyle 50.000 Türk’ü susturdu” ifadelerine yer vererek galibiyetin önemine dikkat çekildi.

Galatasaray'ın Union SG'ye yenilmesi Belçika basınında! "Tarihi zafer"

Galatasaray'ın RAMS Park'ta Union SG'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşma, Belçika basınında günün ana gündem maddesi oldu. Brüksel ekibinin kazandığı 3 puan, başlıkları süsledi. İşte manşetlere yansıyanlar...

David Promise (AA)David Promise (AA)

Lesoir: Union, Galatasaray'ı deplasmanda güzel bir galibiyetle geçerek yoluna devam ediyor.

DHnet: Brüksel ekibi, Avrupa hayaline inanmaya devam etmesini sağlayacak tarihi bir zafer elde etti.

7sur7: Devasa bir başarı! Union, Türkiye'de zafer kazandı ve Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı.

Üst üste üç yenilginin ardından, Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir çıkış yakaladı. İstanbul'da Promise David'in golüyle (1-0) bir galibiyet daha elde etti. Bu, Ağustos 2024'ten beri evinde kaybetmeyen Galatasaray için inanılmaz bir serinin sonu oldu.

Union SG'nin Galatasaray zaferi sonrası kutlaması (AA)Union SG'nin Galatasaray zaferi sonrası kutlaması (AA)

RTL: Başardılar! Union, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı büyük bir zafer kazandı.

Puanlar elde etmek isteyen Union, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşmak üzere Türkiye'ye gitti. Sağlam bir oyun sergileyen Union, herkesi şaşırtarak 1-0'lık galibiyet elde etti.

RTBF: Union SG, Galatasaray'ı devirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde ikinci zaferini elde etti.

Tüm zorluklara meydan okumak zorundaydılar ve başardılar. Union Saint-Gilloise oyuncuları Galatasaray'ı yendi. Belçika ekibine yepyeni bir canlılık getiren ikinci Şampiyonlar Ligi zaferi.

David Promise (AA)David Promise (AA)

HLN: Union SG, cadı kazanından Promise David'le çıktı. Galatasaray taraftarları maçın sonlarına doğru sessizliğe gömüldü.

De Morgen: Galatasaray'ı 0-1 yenen Union Saint-Gilloise, Promise David'in golüyle 50.000 Türk'ü susturdu.

HBVL: David'den selamlar! Union Saint-Gilloise, Galatasaray cehenneminde Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci zaferini elde etti.

İdefix
