Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını yayınladı. Görüntülerde Galatasaray - Gençlerbirliği, Beşiktaş - Samsunspor ve Başakşehir - Trabzonspor maçları yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından merakla beklenen VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.
Görüntülerde Galatasaray - Gençlerbirliği, Beşiktaş - Samsunspor ve Başakşehir - Trabzonspor maçları yer aldı.
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SALLAI'NİN POZİSYONU: Sarı kırmızılıların Macar yıldızı Roland Sallaii'nin rakibine yaptığı harket sonrası gördüğü kırmızı kartla birlikte VAR'a gidildi.
VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: 'Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.'
VAR: 'Temas anını gösteriyorum sana.'
Ozan Ergün: 'Evet görüyorum temas noktasını geldim.'
Ozan Ergün: 'Tamam kırmızı kart veriyorum çok açık.'
VAR: 'Tamam anlaşıldı.'
VAR: '7 numara evet Sallai.'
BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI PENALTI KAZANILAN AN: Beşiktaş'ın ceza sahasında Samsunsporlu futbolcunun elle oynaması sonrasında Atilla Karaoğlan, saha kenarına giderek pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.
VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: 'Atilla hocam VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.'
Atilla Karaoğlan: 'Evet ekrandayım.'
Atilla Karaoğlan: 'Tamam sağ koluna teması gördüm.Başka açı verir misin? Tekme mi yoksa bilerek oynama mı ona bakacağım. Normal hızda oynatalım. Başka açın var mı?'
VAR: 'Veriyorum.'
Atilla Karaoğlan: 'Normal oynat. Sağ ayağıyla oynuyor, daha sonra sağ eline geliyor.'
VAR: 'Karar senin.'
Atilla Karaoğlan: 'Erkan abi sekme yok. Sekme olup sağ koluna gelirse penaltı olur. Ama sağ ayağıyla oynadığını görüyorum. Hamleyi yapıyor. Seken top yani sağ ayağıyla oynadığı top eline geliyor. Seken değil bu bir bilerek oynama. Sağ ayağını uzatıp topla oynuyor, daha sonra sağ koluna geliyor. Taçla başlatacağım.'
VAR: 'Tamamdır.'
BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MÜSABAKASINDA 2 POZİSYON: Trabzonspor'un Başakşehir ile karşılaştığı 90 dakikada önce Edin Vişça'nın sakatlandığı pozisyon ve bordo mavililerin kazandığı penaltı için Halil Umut Meler iki kez monitörden izleyerek karar verdi.