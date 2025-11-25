Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu , Trendyol Süper Lig 'in 13. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından merakla beklenen VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

VAR: 'Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.'

VAR konuşmaları şu şekilde:

Beşiktaş - Samsunspor maçı 1-1 sona erdi (DHA)

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI PENALTI KAZANILAN AN: Beşiktaş'ın ceza sahasında Samsunsporlu futbolcunun elle oynaması sonrasında Atilla Karaoğlan, saha kenarına giderek pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: 'Atilla hocam VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.'

Atilla Karaoğlan: 'Evet ekrandayım.'

Atilla Karaoğlan: 'Tamam sağ koluna teması gördüm.Başka açı verir misin? Tekme mi yoksa bilerek oynama mı ona bakacağım. Normal hızda oynatalım. Başka açın var mı?'

VAR: 'Veriyorum.'

Atilla Karaoğlan: 'Normal oynat. Sağ ayağıyla oynuyor, daha sonra sağ eline geliyor.'

VAR: 'Karar senin.'

Atilla Karaoğlan: 'Erkan abi sekme yok. Sekme olup sağ koluna gelirse penaltı olur. Ama sağ ayağıyla oynadığını görüyorum. Hamleyi yapıyor. Seken top yani sağ ayağıyla oynadığı top eline geliyor. Seken değil bu bir bilerek oynama. Sağ ayağını uzatıp topla oynuyor, daha sonra sağ koluna geliyor. Taçla başlatacağım.'

VAR: 'Tamamdır.'