PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maçların ardından VAR kayıtlarını yayınladı. Görüntülerde Galatasaray - Gençlerbirliği, Beşiktaş - Samsunspor ve Başakşehir - Trabzonspor maçları yer aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'de 13. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından merakla beklenen VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

Görüntülerde Galatasaray - Gençlerbirliği, Beşiktaş - Samsunspor ve Başakşehir - Trabzonspor maçları yer aldı.

Roland Sallai (İHA)Roland Sallai (İHA)

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SALLAI'NİN POZİSYONU: Sarı kırmızılıların Macar yıldızı Roland Sallaii'nin rakibine yaptığı harket sonrası gördüğü kırmızı kartla birlikte VAR'a gidildi.

VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: 'Potansiyel bir kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum.'

VAR: 'Temas anını gösteriyorum sana.'

Ozan Ergün: 'Evet görüyorum temas noktasını geldim.'

Ozan Ergün: 'Tamam kırmızı kart veriyorum çok açık.'

VAR: 'Tamam anlaşıldı.'

VAR: '7 numara evet Sallai.'

Beşiktaş - Samsunspor maçı 1-1 sona erdi (DHA)Beşiktaş - Samsunspor maçı 1-1 sona erdi (DHA)

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI PENALTI KAZANILAN AN: Beşiktaş'ın ceza sahasında Samsunsporlu futbolcunun elle oynaması sonrasında Atilla Karaoğlan, saha kenarına giderek pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: 'Atilla hocam VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.'

Atilla Karaoğlan: 'Evet ekrandayım.'

Atilla Karaoğlan: 'Tamam sağ koluna teması gördüm.Başka açı verir misin? Tekme mi yoksa bilerek oynama mı ona bakacağım. Normal hızda oynatalım. Başka açın var mı?'

VAR: 'Veriyorum.'

Atilla Karaoğlan: 'Normal oynat. Sağ ayağıyla oynuyor, daha sonra sağ eline geliyor.'

VAR: 'Karar senin.'

Atilla Karaoğlan: 'Erkan abi sekme yok. Sekme olup sağ koluna gelirse penaltı olur. Ama sağ ayağıyla oynadığını görüyorum. Hamleyi yapıyor. Seken top yani sağ ayağıyla oynadığı top eline geliyor. Seken değil bu bir bilerek oynama. Sağ ayağını uzatıp topla oynuyor, daha sonra sağ koluna geliyor. Taçla başlatacağım.'

VAR: 'Tamamdır.'

Edin Vişça (AA)Edin Vişça (AA)

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MÜSABAKASINDA 2 POZİSYON: Trabzonspor'un Başakşehir ile karşılaştığı 90 dakikada önce Edin Vişça'nın sakatlandığı pozisyon ve bordo mavililerin kazandığı penaltı için Halil Umut Meler iki kez monitörden izleyerek karar verdi.

Galatasaraya 50 milyon euroluk dev transfer!Galatasaraya 50 milyon euroluk dev transfer!
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MİT Başkanı Kalın'dan Katar ve Mısır'la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: "Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz"
D&R E-Ticaret
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
PKK'dan İmralı sonrası "yeni süreç" mesajı! Karasu'dan CHP'ye "diyet" hatırlatması: 'Kent Uzlaşısı'na vurgu yaptı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İstanbul'da tampon tampona yolculuk! Trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı
Son dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 1 memur yaralandı
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray'a 50 milyon euroluk dev transfer!
Nihai hedef terörsüz bölge! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'ye "10 Mart" uyarısı | Abdi'ye "İmralı" yanıtı
Maduro'ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
İBB iddianamesi kabul edildi! İstanbul 40. Ağır Ceza'da görülecek: Ekrem İmamoğlu'na ne kadar hapis isteniyor?
Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Arabulucu Türkiye olacak | ABD'den Kiev planı kabul etti iddiası
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "taviz yok" mesajı: İsterse sonumuz darağacı olsun | Muhatap İmralı'dır
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
CHP'den "Beyaz Toros" ve siyah zarf provokasyonu! Bakan Tunç'tan tokat gibi yanıt: Siz iktidardaydınız o zaman
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı