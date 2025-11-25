Gheorghe Hagi Galatasaray - Union SG maçı için tribünde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı takımda maç öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulübün efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, mücadeleyi izlemek için tribüne geldi.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray camiasını heyecanlandıran beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların efsaneleri arasında yer alan Gheorghe Hagi, Union Saint-Gilloise mücadelesini tribünden takip etti.
Romen yıldız, taraftarların ilgisiyle karşılandı.