Beşiktaş'tan MHK ve Samsunspor'a sert tepki

Murat Kılıç, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ı hedef alarak sert ifadeler kullandı:

"Beşiktaş düşmanı olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini çok doğru bulmuyoruz. VAR'da dakikalarca incelenen bir pozisyon var ve benzerine rastlanmayacak şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının takipçisi olacağız. Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine izin vermeyeceğiz."

TRANSFER MESAJI: "EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Kılıç, devre arası transfer dönemine ilişkin de konuşarak; "Hocamızla toplantılarımızı yaptık. Eksik bölgelerimizi biliyoruz. Gerekli oyuncuları kulübümüze kazandıracağız. Sezon sonunda Beşiktaş adının olduğu yerde olacağız." dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN ADINI AĞZINA ALMA"

Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e de sert bir çıkış yaparak; "Samsunspor Başkanı Robert Yüksel'e tavsiyemiz var: Beşiktaş'ın adını ağzına almasın, kendine PR yapmasın. Onun gibilerin isimleri tarihte yok olup gitmiştir." diye konuştu.

"POZİSYON PENALTI HAKKIMIZI YEDİRMEYECEĞİZ"

Kılıç, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu tekrar inceleyeceklerini belirtip; "Penaltı pozisyonu bize göre penaltı. Beşiktaş'ın hakkını yere koydurmayacağız." sözlerini sarf etti.

"BİREYSEL HATALAR BELİMİZİ BÜKÜYOR"

Mücadeleyi değerlendiren Kılıç, tekrarlayan bireysel hatalar konusunda ise "Bu sezon yine bireysel hatalardan puan kaybettik. Hiçbirinde rakiplerimizden kötü oynamadık. Oyuncularımız da taraftarlarımız da bunu hak etmiyor. Çok üzülüyoruz. Bireysel şanssızlıklar bitecek. Adı Beşiktaş düşmanına çıkmış bir hakemin maçımıza atanması doğru değil. VAR'da dakikalarca incelenip sonuçlanmayan bir pozisyon… Mümkün olduğunca TFF ve MHK'ye yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bu atama kabul edilir değil." ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.