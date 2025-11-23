Beşiktaş Samsunspor karşısında penaltı bekledi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş–Samsunspor karşılaşmasında siyah-beyazlılar ilk yarıda penaltı beklentisi yaşadı. Ancak Atilla Karaoğlan bu yönde bir karar vermedi.
Giriş Tarihi:
Maçın 36. dakikasında Toni Borevkovic ile Tammy Abraham arasındaki ikili mücadelede Beşiktaşlı futbolcular, pozisyonda elle oynama olduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.
VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem Atilla Karaoğlan kenara giderek pozisyonu ekrandan izledi.
Karaoğlan, incelemenin ardından elle oynama olmadığı yönünde karar vererek oyunu taç atışıyla başlattı.
Beşiktaş tribünleri ve taraftarlar, pozisyon sonrası verilen devam kararına sert tepki gösterdi.