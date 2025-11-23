Beşiktaş kalesini gole kapatamıyor! Savunmada büyük sorun

Bu sezon ligde yalnızca Kayserispor ve Konyaspor ile oynanan erteleme maçlarında kalesini gole kapatabilen Beşiktaş, diğer tüm karşılaşmalarda rakiplerine gol izni verdi. Siyah-beyazlı ekip ligde şu ana kadar 17 gol gördü.

Avrupa performansı da savunmadaki sıkıntıları ortaya koydu. Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupaları ön eleme turunda oynadığı hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı. Shakhtar Donetsk maçlarında 6, St. Patrick's karşılaşmalarında 3, Lausanne mücadelesinde ise 2 gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında toplam 11 gol yedi.

Beşiktaş'ın hem ligde hem Avrupa'da kalesini savunmakta zorlanması, taraftarların ve teknik ekibin en büyük endişeleri arasında yer alıyor.