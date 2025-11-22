PODCAST CANLI YAYIN

Maviler şans tanımadı! Burnley - Chelsea: 0-2 | MAÇ SONUCU

Premier Lig’in 12. haftasında Chelsea, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi. Turf Moor’da oynanan mücadelede Londra ekibi sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı ve üst sıralar için önemli bir adım attı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller 37. dakikada Pedro Neto ve 88. dakikada Enzo Fernandez'den geldi. Mavi-beyazlılar, özellikle ikinci yarıda oyunun temposunu yükselterek rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi.

CHELSEA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran Chelsea, ligde maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Burnley ise 10 puanla 17. sırada kalarak düşme hattının hemen üzerinde yer aldı.

GELECEK HAFTA DEV RANDEVU
Chelsea, Premier Lig'in bir sonraki haftasında sahasında lider Arsenal ile karşılaşarak kritik bir Kuzey Londra derbisine çıkacak. Burnley ise deplasmanda Brentford'a konuk olacak.

