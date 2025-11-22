PODCAST CANLI YAYIN

La Liga'da büyük karşılaşma: Barcelona - Athletic Bilbao maçı kimler gol attı? Skor kaç kaç?

La Liga’da 13. hafta, dev bir mücadeleye sahne oluyor. Sezona zirve hedefiyle başlayan Barcelona, sahasında Athletic Bilbao’yu konuk etmeye hazırlanıyor. Peki Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen detaylar...

İspanya La Liga'da 13. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanacak. Zirve yarışında kayıp yaşamak istemeyen Hansi Flick ve ekibi, liderliği yakalamak için Real Madrid'in puan bırakmasını umut ediyor. Milli araya Elche ve Celta Vigo galibiyetleriyle giren Barcelona, taraftarı önünde bu çıkışını sürdürerek seriyi üç maça çıkarmayı hedefliyor.

Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye Saati İle (TSİ) 18.15'te başlayacak.

Barcelona - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

Barcelona - Athletic Bilbao maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona- Athletic Bilbao maçı son durum

Barcelona, kendi sahasında çıktığı bu önemli maçta oyunun ritmini belirleyerek zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Öte yandan Athletic Bilbao, Camp Nou'nun baskılı atmosferine rağmen üç puan hedefiyle sahaya çıkarak sıralamada yukarıya tırmanmanın planlarını yapıyor.

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Robert Lewandowski, bulduğu fırsatı iyi değerlendirerek Barcelona'yı erken bir golle 1-0 öne taşıdı.

