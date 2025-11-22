Fenerbahçe'de 3 eksik! Rizespor maçı kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı. Semedo, Szymanski, Çağlar Söyüncü ve Alvarez kafilede yer almadı.
Rizespor ile Süper Lig'im 13. haftasında kozlarını paylaşacak Kanarya, kadrosunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor;
Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Rodrigues, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.