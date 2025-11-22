Beşiktaş'a Brezilya'dan kanat önerisi!

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için transfer çalışmaları son gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi. MENAJERLER ÖNERDİ Siyah-beyazlı ekibe menajerler aracılığıyla Palmeiras forması giyen Ramon Sosa 'nın önerildiği öğrenildi.





12.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU



26 yaşındaki Paraguaylı futbolcu iki kanatta da görev yapabiliyor. Palmeiras Sosa'yı sezon başında Nottingham Forest'tan 12.50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.