Beşiktaş'a Brezilya'dan kanat önerisi!

Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Palmeiras forması giyen Ramon Sosa önerildi. 26 yaşındaki Paraguaylı futbolcu iki kanatta da görev yapabiliyor. Palmeiras Sosa'yı sezon başında Nottingham Forest'tan 12.50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için transfer çalışmaları son gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündeme flaş bir isim geldi.

MENAJERLER ÖNERDİ

Siyah-beyazlı ekibe menajerler aracılığıyla Palmeiras forması giyen Ramon Sosa'nın önerildiği öğrenildi.



12.5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

26 yaşındaki Paraguaylı futbolcu iki kanatta da görev yapabiliyor. Palmeiras Sosa'yı sezon başında Nottingham Forest'tan 12.50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

