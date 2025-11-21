Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Ne dediysek yaptılar"

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın başında olan teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"BURADA HER ZAMAN KAZANMAK ZORUNDASINIZ"

"Galatasaray'da sorumluluk çok büyüktür. Çünkü burada her zaman kazanmak zorundasınızdır. Bu baskıyı her takım hisseder ama Galatasaray'da daha fazladır. Milyonlarca taraftarı mutlu etmek zorundasınız. Bu sorumluluk, özellikle yabancı bir hoca için bazen aynı duyguyla yaşanamayabilir ama ben Galatasaraylı olduğum için bu duyguyu çok derinden hissediyorum."

"G.SARAYLI OMAK BAŞLI BAŞINA BİR KÜLTÜRDÜR"

"Son dört seneye baktığımızda, benim göreve geldiğim dönemden itibaren Galatasaray futbol anlamında çok daha yükselen bir grafik çizdi. Galatasaray'ın değerleri her zaman sabittir; siz onlara uyarsınız, onları yaşarsınız. Galatasaraylı olmak başlı başına bir kültürdür. Takım tutmak ayrı bir şeydir; Galatasaraylı olmak çok daha farklı bir şeydir."

"GALATASARAY'IN HEDEFLERİ HİÇ BİTMEZ"

"Galatasaray'ın hedefleri hiç bitmez. Avrupa'da yeniden yükselmek en önemli amaçlarımızdan biri. Yönetimimiz ekonomik anlamda olduğu kadar sportif anlamda da çok büyük bir çaba gösteriyor. Başkanımız Sayın Dursun Özbek'in gayretleriyle biz de saha içinde bu hedefleri daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz."