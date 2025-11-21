PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Ne dediysek yaptılar"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi'nde öğrencilerle buluştu. Başarılı çalıştırıcı, kulüp kültüründen transfere kadar pek çok konuya değindi.

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın başında olan teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"BURADA HER ZAMAN KAZANMAK ZORUNDASINIZ"
"Galatasaray'da sorumluluk çok büyüktür. Çünkü burada her zaman kazanmak zorundasınızdır. Bu baskıyı her takım hisseder ama Galatasaray'da daha fazladır. Milyonlarca taraftarı mutlu etmek zorundasınız. Bu sorumluluk, özellikle yabancı bir hoca için bazen aynı duyguyla yaşanamayabilir ama ben Galatasaraylı olduğum için bu duyguyu çok derinden hissediyorum."

"G.SARAYLI OMAK BAŞLI BAŞINA BİR KÜLTÜRDÜR"
"Son dört seneye baktığımızda, benim göreve geldiğim dönemden itibaren Galatasaray futbol anlamında çok daha yükselen bir grafik çizdi. Galatasaray'ın değerleri her zaman sabittir; siz onlara uyarsınız, onları yaşarsınız. Galatasaraylı olmak başlı başına bir kültürdür. Takım tutmak ayrı bir şeydir; Galatasaraylı olmak çok daha farklı bir şeydir."

"GALATASARAY'IN HEDEFLERİ HİÇ BİTMEZ"
"Galatasaray'ın hedefleri hiç bitmez. Avrupa'da yeniden yükselmek en önemli amaçlarımızdan biri. Yönetimimiz ekonomik anlamda olduğu kadar sportif anlamda da çok büyük bir çaba gösteriyor. Başkanımız Sayın Dursun Özbek'in gayretleriyle biz de saha içinde bu hedefleri daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz."

"BİZ BU HAYALİ KURUYORUZ"
"25 yıldır Türkiye'ye Avrupa kupası gelmiyor. En son UEFA Kupası'nı kazandığımız dönemden bu yana böyle bir başarı yaşanmadı. O süreçte aktif olarak sahada olan biri olarak söylüyorum; Avrupa'da yeniden bir kupa kazanmayı hayal etmemiz gerekiyor. Kazanırsınız ya da kazanamazsınız ama her turnuvaya bu hayalle çıkmak zorundasınız. Biz bu hayali kuruyoruz. Futbolcu olarak yaşadığım bu gururu inşallah teknik direktör olarak da yaşamak istiyorum."

"HEM BENİM İÇİN HEM OYUNCULAR İÇİN DEĞERLİYDİ"
"Son üç sezonda şampiyon olduk. Bunun nedeni, doğru oyuncu grubu, doğru teknik ekip ve doğru yönetimle birlikte hareket etmemizdir. Bu sezon hedefimiz dördüncü şampiyonluğu yaşamak ve beşinci yıldızı takmaktı; bunu da başardık. Beşinci yıldızı takmak hem benim hem oyuncularım için çok değerliydi."

"OYUNCULARIN MOTİVASYONU FARKLI OLUYOR"
"Şampiyonlar Ligi en büyük arenadır. Oyuncuların motivasyonu da orada farklı oluyor. Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrasında lig maçlarında aynı konsantrasyonu yakalamak zor olabiliyor. Ama bu baskıyı yönetmeyi öğrenmek gerekiyor."

TRANSFER AÇIKLAMASI!
"Transfer konusunda doğru oyuncuları takıma katmak çok önemlidir. İsimden çok takıma katkı önceliklidir. Bu yıl yöneticilerimiz ne istediysek yaptı; hepsine teşekkür ediyorum."

OSIMHEN - ICARDI SÖZLERİ
"Icardi ve Osimhen gibi çok değerli iki forvetimiz var. İkisini de en doğru şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Osimhen'in transferi büyük bir başarıydı; kimsenin inanmadığı bir şeyi başardık."

Galatasaray'dan iki transferde devlere çalım!

