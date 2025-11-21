Galatasaray'da Ademola Lookman şoku! Hesaplar altüst oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin uzun süredir gündeminde yer alan Ademola Lookman hakkında İtalya’dan çarpıcı bir haber geldi. Yaz transfer döneminden bu yana adı sarı-kırmızılılarla anılan Nijeryalı futbolcunun Atalanta’dan ayrılma ihtimalinin azaldığı öne sürüldü.
Atalanta'nın teknik direktörlük görevine Raffaele Palladino'nun gelmesinin ardından Lookman'ın takım içindeki konumu yeniden güçlendi. Palladino'nun 28 yaşındaki oyuncuya duyduğu güven ve onu sisteminde kilit bir parça olarak görmesi, ayrılık ihtimalini önemli ölçüde düşürdü.
9 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Galatasaray'ın, yıldız futbolcuya yıllık 9 milyon euro teklif ettiği ortaya çıkmıştı. Lookman'ın yakın arkadaşı Victor Osimhen üzerinden sarı-kırmızılılara sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin de transfer yarışına dahil olduğu iddia edilmişti. Oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığa yakın olduğu yorumları yapılmıştı.
AYRILIK GÜNDEMDE YOK
Atalanta muhabiri Alessandro Giovanni Pagliarini'ye göre Lookman, kısa vadede ayrılığı gündemine almıyor. Pagliarini, Türkiye'den gelen yoğun ilgiye rağmen ocak ayı öncesinde ileri seviyede bir görüşme bulunmadığını ve oyuncunun Atalanta ile yeniden uyum sağladığını aktardı.
DEĞERİ KORUNDU
Atalanta'nın, Lookman'ın Napoli'ye attığı golü sosyal medya hesaplarından paylaşması da yıldız futbolcunun takım içindeki değerinin korunduğu şeklinde değerlendirildi. Tüm gelişmeler doğrultusunda Ademola Lookman'ın ocak ayında Serie A'dan ayrılma ihtimali düşük görünüyor. Ancak transfer döneminin yaklaşmasıyla dengelerin değişip değişmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.