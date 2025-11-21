Galatasaray'da Ademola Lookman şoku! Hesaplar altüst oldu

Atalanta'nın teknik direktörlük görevine Raffaele Palladino'nun gelmesinin ardından Lookman'ın takım içindeki konumu yeniden güçlendi. Palladino'nun 28 yaşındaki oyuncuya duyduğu güven ve onu sisteminde kilit bir parça olarak görmesi, ayrılık ihtimalini önemli ölçüde düşürdü.

Ademola Lookman (EPA) 9 MİLYON EUROLUK TEKLİF Galatasaray'ın, yıldız futbolcuya yıllık 9 milyon euro teklif ettiği ortaya çıkmıştı. Lookman'ın yakın arkadaşı Victor Osimhen üzerinden sarı-kırmızılılara sıcak baktığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin de transfer yarışına dahil olduğu iddia edilmişti. Oyuncunun kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığa yakın olduğu yorumları yapılmıştı.