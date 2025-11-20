Romanya'ya karşı karnemiz hiç iyi değil!
A Milli Futbol Takımıımz, 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda devam ettiği play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Kırmızı beyazlıların, Romenler karşısındaki karnesi ise bir hayli kötü.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Milliler, bugüne kadar hazırlık ve resmi olmak üzere toplamda 26 kez karşı karşıya geldi.
Söz konusu maçların 5'ini ekibimiz kazanırken 7 mücadele beraberlikle bitti. 14 mücadeleden ise Romenler zaferle ayrıldı.
Ay yıldızlılar 24, rakibimiz ise 49 kez ağları sarstı.
İŞTE OYNANAN MAÇLAR VE ALINAN SKORLAR
|Müsabaka
|Tarih
|Ev sahibi
|Konuk takım
|Maç sonucu
|Hazırlık maçı
|9 Kas 2017
|Romanya
|Türkiye
|2:0
|Grup aşaması
|10 Eyl 2013
|Romanya
|Türkiye
|0:2
|Grup aşaması
|12 Eki 2012
|Türkiye
|Romanya
|0:1
|Hazırlık maçı
|11 Ağu 2010
|Türkiye
|Romanya
|2:0
|Hazırlık maçı
|22 Ağu 2007
|Romanya
|Türkiye
|2:0
|Hazırlık maçı
|15 Şub 1995
|Türkiye
|Romanya
|1:1
|Hazırlık maçı
|4 Mar 1987
|Türkiye
|Romanya
|1:3
|Grup aşaması
|13 Kas 1985
|Türkiye
|Romanya
|3:1
|Grup aşaması
|3 Nis 1985
|Romanya
|Türkiye
|3:1
|Hazırlık maçı
|9 Mar 1983
|Romanya
|Türkiye
|3:1
|Hazırlık maçı
|29 Oca 1983
|Türkiye
|Romanya
|1:1
|Hazırlık maçı
|22 Mar 1978
|Romanya
|Türkiye
|1:1
|Hazırlık maçı
|23 Mar 1977
|Romanya
|Türkiye
|4:0
|Hazırlık maçı
|12 Eki 1975
|Romanya
|Türkiye
|2:2
|Hazırlık maçı
|19 Mar 1975
|Türkiye
|Romanya
|1:1
|Grup aşaması
|23 Eki 1965
|Romanya
|Türkiye
|2:1
|Grup aşaması
|2 May 1965
|Romanya
|Türkiye
|3:0
|Hazırlık maçı
|9 Eki 1963
|Türkiye
|Romanya
|0:0
|Hazırlık maçı
|8 Eki 1961
|Romanya
|Türkiye
|1:0
|Hazırlık maçı
|14 May 1961
|Romanya
|Türkiye
|0:1
|Birinci tur
|26 Nis 1959
|Türkiye
|Romanya
|2:0
|Birinci tur
|2 Kas 1958
|Romanya
|Türkiye
|3:0
|Hazırlık maçı
|15 Nis 1928
|Romanya
|Türkiye
|3:3
|Hazırlık maçı
|7 May 1926
|Romanya
|Türkiye
|1:3
|Hazırlık maçı
|1 May 1925
|Romanya
|Türkiye
|2:2
|Hazırlık maçı
|26 Eki 1923
|Türkiye
|Romanya
|2:2