Romanya'ya karşı karnemiz hiç iyi değil!

A Milli Futbol Takımıımz, 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda devam ettiği play-off turu yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Kırmızı beyazlıların, Romenler karşısındaki karnesi ise bir hayli kötü.

Milliler, bugüne kadar hazırlık ve resmi olmak üzere toplamda 26 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçların 5'ini ekibimiz kazanırken 7 mücadele beraberlikle bitti. 14 mücadeleden ise Romenler zaferle ayrıldı.

Ay yıldızlılar 24, rakibimiz ise 49 kez ağları sarstı.

İŞTE OYNANAN MAÇLAR VE ALINAN SKORLAR

Müsabaka Tarih Ev sahibi Konuk takım Maç sonucu
Hazırlık maçı 9 Kas 2017 Romanya Türkiye 2:0
Grup aşaması 10 Eyl 2013 Romanya Türkiye 0:2
Grup aşaması 12 Eki 2012 Türkiye Romanya 0:1
Hazırlık maçı 11 Ağu 2010 Türkiye Romanya 2:0
Hazırlık maçı 22 Ağu 2007 Romanya Türkiye 2:0
Hazırlık maçı 15 Şub 1995 Türkiye Romanya 1:1
Hazırlık maçı 4 Mar 1987 Türkiye Romanya 1:3
Grup aşaması 13 Kas 1985 Türkiye Romanya 3:1
Grup aşaması 3 Nis 1985 Romanya Türkiye 3:1
Hazırlık maçı 9 Mar 1983 Romanya Türkiye 3:1
Hazırlık maçı 29 Oca 1983 Türkiye Romanya 1:1
Hazırlık maçı 22 Mar 1978 Romanya Türkiye 1:1
Hazırlık maçı 23 Mar 1977 Romanya Türkiye 4:0
Hazırlık maçı 12 Eki 1975 Romanya Türkiye 2:2
Hazırlık maçı 19 Mar 1975 Türkiye Romanya 1:1
Grup aşaması 23 Eki 1965 Romanya Türkiye 2:1
Grup aşaması 2 May 1965 Romanya Türkiye 3:0
Hazırlık maçı 9 Eki 1963 Türkiye Romanya 0:0
Hazırlık maçı 8 Eki 1961 Romanya Türkiye 1:0
Hazırlık maçı 14 May 1961 Romanya Türkiye 0:1
Birinci tur 26 Nis 1959 Türkiye Romanya 2:0
Birinci tur 2 Kas 1958 Romanya Türkiye 3:0
Hazırlık maçı 15 Nis 1928 Romanya Türkiye 3:3
Hazırlık maçı 7 May 1926 Romanya Türkiye 1:3
Hazırlık maçı 1 May 1925 Romanya Türkiye 2:2
Hazırlık maçı 26 Eki 1923 Türkiye Romanya 2:2

