Romanya'ya karşı karnemiz hiç iyi değil!

Milliler, bugüne kadar hazırlık ve resmi olmak üzere toplamda 26 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu maçların 5'ini ekibimiz kazanırken 7 mücadele beraberlikle bitti. 14 mücadeleden ise Romenler zaferle ayrıldı.

Ay yıldızlılar 24, rakibimiz ise 49 kez ağları sarstı.

İŞTE OYNANAN MAÇLAR VE ALINAN SKORLAR