Mihai Stoichiță millilerden çekinmiyor

Romanya, 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na dönme hayalini sürdürürken ilk engel 26 Mart'ta İstanbul'da Türkiye olacak. Stoichiță, kura çekiminin ardından yaptığı değerlendirmede milli takımımıza karşı çekinilecek bir durum olmadığını belirtti.

Stoichiță açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "Hangi rakip gelse benzer bir değerlendirme yapılacaktı. Türkiye ile oynayacak olmamızın avantajları da var. Lucescu oradaki futbolu çok iyi tanıyor. Türkiye'de birçok oyuncuyu yetiştirmiş bir isim. Ülkenin futbol kültürüne hâkim ve hiçbir statta heyecan yaşamaz. Bu bizim için önemli bir artı. Maça kadar dört ay var. Bu süre içinde oyuncularımızın form durumunu net şekilde göreceğiz. 26 Mart'tan sadece beş gün sonra final maçı var, bu da program açısından bir avantaj. Türkiye güçlü bir takım fakat İtalya ve Danimarka bana göre daha zorlu olurdu. Son dönemde bazı maçlarda iyi oynamasalar bile iki ekip de çok tehlikeli. İtalya zaten her zaman büyük maçlarda reaksiyon veren bir ülke. "