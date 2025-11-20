Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz forvete

PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası en ileri uca Barış Alper Yılmaz'ın geçmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu kritik karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedeflerken hazırlıklarını yüksek tempoda sürdürüyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK 11'E

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği maçında 25 yaşındaki milli yıldızı forvet hattında ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Son maçlardaki performansıyla göz dolduran Barış Alper'in, ileri uçta dinamizm ve pres gücüyle takıma önemli bir katkı sunması bekleniyor.

MİLLİ TAKIMDA BEĞENİ TOPLADI

A Milli Takımımızın İspanya ile oynadığı mücadelede gösterdiği performansla beğeni kazanan Barış Alper Yılmaz, milli arada formunun zirvesine çıktığı sinyallerini verdi. Dayanıklılığı, çalışkanlığı ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken genç yıldız, Galatasaray cephesinde de güven tazeledi.

SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta görev aldı. 3 gol atan ve 4 asist yapan milli futbolcu, hem kanat hem forvet olarak gösterdiği çok yönlü performansla Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

