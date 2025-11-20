Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz forvete

Barış Alper Yılmaz (AA)

SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta görev aldı. 3 gol atan ve 4 asist yapan milli futbolcu, hem kanat hem forvet olarak gösterdiği çok yönlü performansla Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri haline geldi.