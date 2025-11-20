PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a skorer sol bek! Asist sayısı şoke etti

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon kadrosuna kattığı iki sol bekten beklediği katkıyı alamayan siyah beyazlılar, flaş bir isme yöneldi.

Ara transfer dönemi yaklaşırken savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol bek arayışlarında rotasını Hollanda'ya çevirdi. Arthur Masuaku ile yolların ayrılmasının ardından bu bölgeyi David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz ile dolduran siyah-beyazlı ekip, iki oyuncudan da beklenen verimi alamadı. Yönetim, yeni bir sol bek takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.

HEDEF: SOUFFIAN EL KAROUANI

Beşiktaş'ın listesinde öne çıkan isimlerden biri Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht'in sol beki Souffian El Karouani oldu. 25 yaşındaki Faslı oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması, transfer ihtimalini daha cazip hale getiriyor.

Teknik ekip ve scout birimleri, El Karouani'nin performansını yakından izlemeye devam ederken, oyuncuyla ilgili detaylı raporun yönetime iletildiği belirtildi.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Utrecht formasıyla bu sezon 22 maça çıkan El Karouani, hücum yönü güçlü bir performans ortaya koydu. Başarılı sol bek, 3 gol – 13 asistlik dikkat çekici bir katkı sağladı. Bu üretkenlik, Beşiktaş teknik heyetinin oyuncuya ilgisini artırmış durumda.

