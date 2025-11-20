Beşiktaş'a skorer sol bek! Asist sayısı şoke etti

Ara transfer dönemi yaklaşırken savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sol bek arayışlarında rotasını Hollanda'ya çevirdi. Arthur Masuaku ile yolların ayrılmasının ardından bu bölgeyi David Jurasek ve Rıdvan Yılmaz ile dolduran siyah-beyazlı ekip, iki oyuncudan da beklenen verimi alamadı. Yönetim, yeni bir sol bek takviyesi için çalışmalarını hızlandırdı.