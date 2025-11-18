Antoine Semenyo'ya 74 milyon euro!

Haberlere göre Liverpool, Manchester City ve Tottenham, 25 yaşındaki Ganalı futbolcunun transferini yakından takip ediyor. Bu üç takımın, hem hızlı oyun tarzı hem de skorer kimliğiyle ön plana çıkan Semenyo için devre arası döneminde resmi adım atabileceği belirtiliyor.

Antoine Semenyo (REUTERS) 65 MİLYON STERLİNLİK SERBEST KALMA MADDESİ Semenyo'nun Bournemouth ile yaptığı sözleşmede 65 milyon sterlin (74 milyon euro) değerinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Premier League devlerinin, bu maddeyi kullanarak oyuncuyu kadrosuna katma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Bournemouth'un, oyuncuyu serbest kalma maddesi dışında bir rakama bırakmaya sıcak bakmadığı da vurgulandı.