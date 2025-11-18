PODCAST CANLI YAYIN

Antoine Semenyo'ya 74 milyon euro!

Bournemouth’un dikkat çeken hücum oyuncusu Antoine Semenyo, ara transfer döneminin en çok konuşulacak isimlerinden biri olabilir. İngiltere basını, yıldız futbolcunun Premier League devlerini karşı karşıya getirdiğini yazdı.

Giriş Tarihi:
Haberlere göre Liverpool, Manchester City ve Tottenham, 25 yaşındaki Ganalı futbolcunun transferini yakından takip ediyor. Bu üç takımın, hem hızlı oyun tarzı hem de skorer kimliğiyle ön plana çıkan Semenyo için devre arası döneminde resmi adım atabileceği belirtiliyor.

Antoine Semenyo (REUTERS)Antoine Semenyo (REUTERS)

65 MİLYON STERLİNLİK SERBEST KALMA MADDESİ

Semenyo'nun Bournemouth ile yaptığı sözleşmede 65 milyon sterlin (74 milyon euro) değerinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Premier League devlerinin, bu maddeyi kullanarak oyuncuyu kadrosuna katma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Bournemouth'un, oyuncuyu serbest kalma maddesi dışında bir rakama bırakmaya sıcak bakmadığı da vurgulandı.

Antoine Semenyo (REUTERS)Antoine Semenyo (REUTERS)

SEZON PERFORMANSI PARLADI

Bu sezon etkileyici bir form grafiği sergileyen Semenyo 12 maçta 6 gol atıp 3 asist yaparak takımının hücum hattında kilit rol oynadı. Performansı, onu ara transfer döneminin en değerli hedeflerinden biri haline getirdi.

Antoine Semenyo (REUTERS)Antoine Semenyo (REUTERS)

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU

25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösteriliyor. Bournemouth ile olan kontratı ise 2030 yılına kadar devam ediyor.

