Victor Osimhen sakatlandı! Galatasaray'a büyük şok

Mücadelenin ilk 45 dakikasında topsuz alanda bir pozisyonda sakatlanan Osimhen, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen ikinci yarıya çıkamadı. Yıldız golcü, soyunma odasına doğru yürürken gözyaşlarına hâkim olamayarak herkesin yüreğini burktu. Teknik heyetin ve takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı 25 yaşındaki oyuncunun moralinin oldukça bozuk olduğu görüldü.