Victor Osimhen sakatlandı! Galatasaray'a büyük şok

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı’nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Osimhen, devre arasında kenara gelirken büyük üzüntü yaşadı.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında topsuz alanda bir pozisyonda sakatlanan Osimhen, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen ikinci yarıya çıkamadı. Yıldız golcü, soyunma odasına doğru yürürken gözyaşlarına hâkim olamayarak herkesin yüreğini burktu. Teknik heyetin ve takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı 25 yaşındaki oyuncunun moralinin oldukça bozuk olduğu görüldü.

Victor Osimhen (EPA)Victor Osimhen (EPA)

CİMBOM BEKLEMEDE

Osimhen'in yaşadığı sakatlığın boyutu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Nijerya Milli Takımı sağlık ekibinin detaylı tetkiklerinin ardından net durumun belli olması bekleniyor. Galatasaray cephesi ise yıldız oyuncunun durumu yakından takip ediyor.

