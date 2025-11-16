PODCAST CANLI YAYIN

Kosta Runjac Nicolo Zaniolo'ya güveniyor

Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, sezonun şu ana kadarki performansını değerlendirirken Galatasaray’dan satın alma opsiyonuyla takıma katılan Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan yıldızın hem oyun yapısı hem profesyonelliğiyle takıma önemli katkı sağladığını belirten Runjaic, oyuncu hakkında adeta övgü yağdırdı.

Giriş Tarihi:
Kosta Runjac Nicolo Zaniolo'ya güveniyor

Runjaic, Zaniolo'nun Udinese için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı; "Zaniolo, harika bir oyuncu ve harika bir profesyonel. Udinese onun için çok önemli bir fırsat. Şu ana kadar iyi oynuyor ve iyi iş çıkarıyor." diye konuştu.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

"ONUNLA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM"

Başarılı teknik adam, Zaniolo'nun gelişime açık bir yapıya sahip olduğunun altını çizip; "Gelişmesi ve daha iyisini yapması gerektiğini biliyor. O bize, biz de ona yardımcı olabiliriz. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Saha içinde ve saha dışında örnek bir oyuncu." ifadelerini kullanarak oyuncuya olan güvenini gösterdi.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

"BAZEN FAZLA CİDDİ"

Runjaic, yıldız futbolcunun karakterine dair samimi bir yorumda da bulunarak; "Beklediğimden çok daha ciddi, bazen fazla bile ciddi." diyen Runjaic, bu sözlerini gülerek söylediğini de belirtti.

Nicolo Zaniolo (EPA)Nicolo Zaniolo (EPA)

ZANIOLO'NUN UDINESE PERFORMANSI

26 yaşındaki İtalyan futbolcu, kiralık olarak forma giydiği Udinese'de şu ana kadar 10 maçta 4 gol kaydetti. Zaniolo'nun özellikle hücum hattına kattığı dinamizm ve skor katkısı dikkat çekiyor.

50 milyon euroluk dev transfer! İngiliz devi Galatasarayın yıldızına talip50 milyon euroluk dev transfer! İngiliz devi Galatasarayın yıldızına talip
50 milyon euroluk dev transfer! İngiliz devi Galatasaray'ın yıldızına talip

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
MEB tablolarla paylaştı! 22 yılda 836 bin öğretmen atandı | 24 Kasım'da en çok atama yapılacak 5 branş
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan açıkladı: "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
Bu yiyecekler dakikalar içinde zehir üretiyor: Tüketmeden iki kere düşünün!
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!
Milli takıma play-off dopingi! O isme şok yorum: "Yorgun ve gergin"
350 bininci yuva da tamam! Başkan Erdoğan: "Biz lafla değil eserle konuşuyoruz"
Çılgın Türkler play-off'ta! Türkiye - Bulgaristan: 2-0 | MAÇ SONUCU
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri sosyal medyada patladı