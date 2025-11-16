Kosta Runjac Nicolo Zaniolo'ya güveniyor

Runjaic, Zaniolo'nun Udinese için büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı; "Zaniolo, harika bir oyuncu ve harika bir profesyonel. Udinese onun için çok önemli bir fırsat. Şu ana kadar iyi oynuyor ve iyi iş çıkarıyor." diye konuştu.

Nicolo Zaniolo (EPA) "ONUNLA ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUM" Başarılı teknik adam, Zaniolo'nun gelişime açık bir yapıya sahip olduğunun altını çizip; "Gelişmesi ve daha iyisini yapması gerektiğini biliyor. O bize, biz de ona yardımcı olabiliriz. Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Saha içinde ve saha dışında örnek bir oyuncu." ifadelerini kullanarak oyuncuya olan güvenini gösterdi.